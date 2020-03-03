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Калужский бор начали вырубать

Оксана ИВАНОВА , Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА, Людмилы ПАУТОВОЙ и Андрея ШАРОНОВА.
Опубликовано: 03.03.2020 20:00 0 86
Калужский бор начали вырубать

В этом году в Калужском городском бору планируют уничтожить более тысячи деревьев.

«Идеальны для заготовки»

«Добрый день, калужане! Были сегодня в бору и очень удивились: много спиленных деревьев. С виду здоровые, крепкие, аккуратно сложены, готовы к транспортировке. Вокруг множество поваленных деревь­ев, валежника, никто их и не собирается вывозить. Очень жаль наш красавец бор. Что происходит?!»

Этот пост калужанка Татьяна МАЛЫШЕВА опуб­ликовала в конце января в Фейсбуке. Татьяна размес­тила несколько фотографий из бора: ряды пеньков и аккуратно сложенные брёвна. Калужане, внимательно изучив снимки, удивились:

— Спил чистый, ровный, следов гниения нет, отслойки коры нет. Деревья здоровы, — ​вынесла свой вердикт известный в Калуге эколог Людмила ДОРОФЕЕВА. — ​Размер и диаметр идеальны для заготовки. К бабушке не ходи.

Удар за ударом

Бор является памятником природы федерального значения. Его называют лёгкими Калуги. Это уникальный участок соснового леса с примесью широколиственных пород, сохранившийся в своих границах с XVII века. Возраст большинства сосен составляет 180–200 лет. Впрочем, в последнее время о  ценности этого леса в Калуге стали забывать.

 Краеведы — защитники бора (слева направо): Нина ФОМИНА, Николай БРОККМИЛЛЕР, Людмила ПАУТОВА.

 Краеведы —  защитники бора (слева направо): Нина ФОМИНА, Николай БРОККМИЛЛЕР, Людмила ПАУТОВА.

— Наступление на бор началось ещё в 2008 году, когда распоряжением губернатора были отменены принятые в 1995-м охранные зоны этого природного памятника, — ​рассказывают калужские краеведы Людмила ПАУТОВА и Николай БРОКМИЛЛЕР. — ​Вскоре после этого там началось строительство коттеджей, многоэтажного жилья. Мы просили городские власти разработать новые охранные зоны. Они пообещали, но так ничего не сделали.
В 2015 году бору нанесли новый удар: часть его ­южной территории, примыкающей к Оке, на которой произрастают уникальные виды растений, перевели в категорию «Городские леса» (кстати, именно на этом участке располагается так называемая дача Артамонова). Примерно в это же время в той части бора, которая перестала быть памятником природы, построили банный комплекс.

И вот теперь новый удар: в этом году в бору вырубят более тысячи сосен.

Приговорены

Информацию об этом на городской планёрке в горуправе озвучил начальник Управления горхозяйства Александ ШПИРЕНКО. Поводом послужило то самое сообщение в Фейсбуке, о котором говорилось выше. Правда, чиновники преподнесли тему, ловко сместив самые важные акценты: мол, калужане обсуждают беспорядок в бору, пишут, что поваленные деревья мешают проходу и их редко убирают.

— В 2019 году Управление городского хозяйства проводило лесопатологическое обследование в отношении Калужского бора, — ​сказал Шпиренко. — ​Были определены к сносу, к санитарной вырубке 1118 деревьев. На сегодняшний день предприятие МБУ «Калугаблагоустройство», на содержании которого находится бор, начало эти работы. Они ведутся исключительно в отношении тех аварийных и больных деревьев, по которым были выданы акты по вырубке. 

Калужский бор 2020

3 марта 2020 года. В Калужском бору уже весна.

Не только сухостой

— 1118! Это колоссальная цифра! — ​возмущается Людмила Паутова, которая по профессии является инженером лесного хозяйства. — ​Разве все эти деревья могут быть аварийными?

Калужские биологи, осмотрев спиленные сосны, подтвердили: вырубают не только сухостой, но и живые, здоровые деревья.

— Такого в бору никогда не допускали, чтобы вырубалось живое дерево! — ​говорит Людмила Паутова. — ​Они не аварийные, жизни и безопасности людей не угрожали. К тому же находились внутри лесного квартала и никому не мешали. Мы не возражаем против рубок аварийных деревьев, которые представляют опасность, но возражаем против выборочной санитарной рубки внутри кварталов, потому что это приводит к колоссальным потерям.

— Сухие деревья, которые находятся внутри кварталов и никому не мешают, вообще не надо трогать, — ​подтверждает кандидат биологических наук Наталья ВОРОНКИНА, — ​потому что на них обитает масса живых организмов.

Их изъя­тие из этой среды приводит к снижению биологического разнообразия бора.

Калужский бор вырубают

Чиновники уверяют, что идёт санитарная вырубка, а на фото видно, что вырубают здоровые сосны.

При чём тут Свердловская область?

Обследование, послужившее основанием для рубки сосен, проводилось в рамках проекта лесохозяйственного регламента городских лесов Калуги. Документ разрабатывали в 2019 году специалисты из Воронежа. На сайте горуправы его опубликовали 4 декабря. Правда, найти документ, если не знать, где искать, довольно сложно. Поэтому до февраля краеведы и биологи не знали о его существовании, а найдя и изу­чив, испытали шок.

— Во-первых, проектировщики отнесли бор к категории городских лесов, целевое назначение которых — ​отдых и туризм, — ​поясняет Паутова. — ​Между тем бор имеет статус федерального памятника природы, у него свой режим охраны. Но об этом в проекте нет ни слова. Кроме того, завышен объём вырубаемой древесины за год. Он составляет 500 кубометров! Это просто в голове не укладывается: ​заготовка деловой древесины в Калужском городском бору!

Как такое может быть?!

— Наши предки не трогали бор, даже когда Калуга горела, а это происходило неоднократно, — ​говорит Наталья Воронкина. — ​Даже тогда древесину возили издалека. Бор для людей — ​это было святое!

— Нас обескуражил такой факт: на отдельных листах проектировщики пишут: «Леса Свердловской области», — ​добавляет Николай Броккмиллер. — ​Видимо, в Воронежском институте существует некий шаблон этого документа. Его специалисты даже не удосужились в отдельных местах исправить название региона.

В режиме ожидания

— Проект плохой. Это недобросовестная работа, — ​резюмирует Воронкина.

И биологи, и краеведы убеждены: документ в том виде, в каком он опубликован на сайте горуправы, нельзя принимать, надо дорабатывать. Затем свою оценку должны дать эксперты и общественность. Кстати, существующий проект не проходил экологическую экспертизу. — Мы дали свои возражения на документ, но реакции не последовало, — ​рассказывает Людмила Паутова. — ​В ответ получили нелепые отписки.

На прошлой неделе краеведы написали письмо в городскую прокуратуру. Сейчас по нему проводится проверка, рубки в бору приостановлены.

Кроме того, на днях крае­ведам и биологам удалось побывать на приёме у министра природных ресурсов и экологии Калужской области Варвары Антохиной. Договорились вместе с ней и руководством созданной недавно Дирекции парков съездить туда, осмотреть проблемные участки и обсудить эту тему на месте.

— Последствия потребительского отношения к бору, которое наблюдается последние десятилетия, мы увидим не сейчас,а ​лет через 10, — ​констатирует Николай Брокмиллер. — ​Но тогда бить в колокола будет уже поздно.

Эта статья опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.03.2020.

Оксана ИВАНОВА , Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА, Людмилы ПАУТОВОЙ и Андрея ШАРОНОВА.
Опубликовано: 03.03.2020 20:00 0 86
Тэги: общество калужский бор николай брокмиллер людмила паутова александр шпиренко
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