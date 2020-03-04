Гражданам Ирана запретили въезжать в Калужскую область

Гражданам Ирана временно перестали выдавать разрешения на въезд в Россию для учёбы, работы или частных целей. Об этом сообщает Управление по вопросам миграции УМВД по Калужской области.

Ограничения введены с 28 февраля из-за вспышки коронавируса, которая наблюдается в этой стране.

Ранее, напомним, подобные меры были введены в отношении граждан Китая.

В Калуге и области случаев коронавируса пока не было. В Иране же зафиксировано около 2000 заболевших.