Гражданам Ирана запретили въезжать в Калужскую область

Гражданам Ирана временно перестали выдавать разрешения на въезд в Россию для учёбы, работы или частных целей. Об этом сообщает Управление по вопросам миграции УМВД по Калужской области.
Ограничения введены с 28 февраля из-за вспышки коронавируса, которая наблюдается в этой стране.
Ранее, напомним, подобные меры были введены в отношении граждан Китая.
В Калуге и области случаев коронавируса пока не было. В Иране же зафиксировано около 2000 заболевших.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!