Коронавирус в Калуге: врачи опять опровергли появление заболевших

На днях в социальных сетях начала распространяться информация, что в России уже тысячи человек заболели коронавирусом COVID-19, но власти молчат, чтобы не портить благостную ситуацию перед выборами. Во вторник, 3 марта, информацию по Калуге прокомментировала главный врач областного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА.

- Наше учреждение определено как основное по госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, - заявила она. - Если бы на территории области был обнаружен заболевший коронавирусом, он бы уже был у нас. В области создан штаб по экстренным ситуациям, разработан алгоритм действия различных служб. При выявлении коронавируса население будет оповещено. Но в настоящее время у нас таких пациентов нет. Тем не менее, мы готовы к любому развитию ситуации. У нас в распоряжении современная инфекционная больница с реанимацией, боксированными палатами, с собственной кислородной станцией, лучшей в области лабораторией, достаточный ассортимент противовирусных препаратов. Кроме того, наши медики владеют методиками действий в случае возникновения различных инфекционных ситуаций в нашем регионе. У нас имеются противочумные костюмы, которые способны защитить медперсонал.

В региональном Роспотребнадзоре, который также мониторит ситуацию с коронавирусом, сообщают, что по данным аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» случаев заболевания, вызванных коронавирусом COVID-19 на территории региона не выявлено. За прибывшими из Китая гражданами медики наблюдают. По данным лабораторных исследований и результатам медицинского наблюдения, больных не выявлено.

При этом сообщается, что в Калуге преобладает вирус гриппа типа А1 (H1N1)-2009pdm. За неделю на 1 марта был исследован материал от 72 больных. РНК вируса гриппа типа А1 (H1N1)-2009pdm обнаружена в 24 образцах (предыдущая неделя 15), РНК вируса гриппа типа В - в 8 (предыдущая неделя 7), аденовируса - в 2, респираторно-синцитиального вируса человека (РС-инфекция) - в 1, прочих вирусов - в 6.

Ранее, напомним, сообщения о заболевших коронавирусом в Калужской области появлялись в феврале. Тогда врачи всё опровергали.