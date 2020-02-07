Поверка слуха: в ЦРБ якобы госпитализировали китайцев с коронавирусом

В пятницу, 7 февраля, кировский портал "Песочня" сообщил о том, что в реанимацию ЦРБ ещё 4 февраля с подозрением на коронавирус привезли нескольких китайцев, которые работают в Людиновском районе.

Прокомментировать эту информацию мы попросили главврача ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» Елену АЛЁШИНУ. На звонки она не отвечала, но посредством СМС ответила на наш вопрос.

- Все лица с подозрением на коронавирусную инфекцию должны госпитализироваться в областную инфекционную больницу, - написала Алёшина на это. – Коронавируса в области нет.

Мы попросили уточнить, поступали ли пациенты с подозрением на коронавирус?

- У нас нет пациентов с клиникой коронавирусной инфекции, - ответила Алёшина. - В больнице проводятся только профилактические мероприятия и учения.