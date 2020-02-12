Китайцев не пустят работать в Калужскую область из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Китае, гражданам этой страны запретили въезжать для работы в Калужскую область, а также в другие регионы России.

- Подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китайской Народной Республики, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории России, - рассказали нам в среду, 12 февраля, в УМВД по Калужской области.

По официальным данным, в нашей области находится более 100 граждан Китая.

По последним данным, от коронавируса Covid-19, именно такое название ему присвоено, уже погибло 1115 человек, заболели – более 45 тысяч человек, излечились – 4150.

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