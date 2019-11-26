«Старый город» ещё раз реанимируют

Как мы рассказывали, в начале ноября в структуре горуправы произошло несколько изменений, одним из которых стало появление должности заместителя городского головы – главного архитектора Калуги. Её занял Алексей КОМОВ, который, хоть и назывался с самого начала главархом, но по факту был заместителем начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Отдельное Управление архитектуры в горуправе формировать не стали. Вместо него был создан так называемый сектор главного архитектора. Эта структура отвечает не только за городскую архитектуру, но и за реализацию концепций городского пространства, а также вопросы сохранения культурного и исторического облика областного центра.

О том, как будет сохраняться это самое наследие (большей частью уже утраченное) Алексей Комов рассказал на планёрке в горуправе 25 ноября. Главный архитектор выделил в этой работе четыре основных направления.

- Первое – это муниципальная программа «Старый город», - говорит Комов. – Второе – разработка и внедрение нормативов дизайн-кода. Третье – текущая деятельность в области охраны памятников культурного наследия. Четвёртое – самое главное – формирование и сохранение той самой среды Калуги, которая делает нас, калужан, калужанами и является идентификатором нации.

В первую очередь главный архитектор остановился на многострадальной программе «Старый город». Она была принята в 2012 году и ставила своей целью реконструкцию исторической части Калуги.

Всего в её рамках планировалось отреставрировать 182 дома. Привести в порядок планировали не только здания в исторических кварталах, но и дороги, коммуникации, дворы. Выполнить эту работу должны были к 2021 году, но великим планам сбыться было не суждено по причине отсутствия бюджетного финансирования. Хотя Алексей Комов считает, что проблема не только в этом.

- Программа в должной мере не заработала в связи с тем, что не было структурного подразделения, достаточного финансирования и кадров, - считает главный архитектор. – В апреле этого года такое структурное подразделение – отдел по сохранению объектов культурного наследия – в составе Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений было образовано. Но среди его задач отсутствовали вопросы городской среды и дизайн-кода. Теперь у нас в секторе главного архитектора сосредоточены и городская среда, и сохранение ОКН. Потому что одно без другого существовать не может.

О том, что программа «Старый город» нуждается в реанимации, неоднократно заявляли и областные, и городские чиновники. Но дальше слов дело снова не сдвинулось. И вот теперь уже Алексей Комов говорит, что программу нужно перезапустить.

- На данный момент мы ждём в декабре порядка 50 заключений экспертиз по выявленным объектам культурного наследия, - сообщил Комов. – Есть такой факт: порядка 350 выявленных объектов не имеют подтверждённый статус. Эти экспертизы как раз и будут тем подтверждением, что позволит нам перейти от точечной реставрации к комплексному сохранению и развитию исторической застройки.

Как мы рассказывали, экспертные заключения должны быть готовы к 10 декабря. Экспертизу проводит известный российский архитектор Илья Яровой. Он выиграл конкурс по цене 2 млн. 52 тысячи рублей (при начальной стоимости контракта 2 млн. 691 тыс.).

Подробнее о том, какие объекты планируется реанимировать в первую очередь в рамках «Старого города», читайте в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в свет в среду, 27 ноября.