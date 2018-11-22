Не прошло и полгода: «Старому городу» дадут 5 миллионов рублей

В бюджете Калуги на 2019 год предусмотрено 5 милионов рублей на реализацию муниципальной программы «Старый город», цель которой – сохранение исторического наследия и целостности старой части областного центра.
Об этом заявил градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ на лекции «Что такое культурное наследие и зачем его сохранять», состоявшейся вечером 21 ноября на площадке «Точка кипения».
- Мы впервые заложили на будущий год 5 миллионов рублей в программу «Старая Калуга», - сообщил, в частности, Разумовсвкий. – Понятно, что пока мало. Но по этой программе вообще не было финансирования, начиная с момента создания данного документа.
Напомним, программа была разработана в 2012 году. Её реализацию собирались начать с реконструкции домов, входящих в так называемый «Золотой треугольник». Это улицы Воскресенская, Кутузова, Ленина, Карпова, Гостинорядский переулок.
Позже планировалась реставрация зданий за Каменным мостом, на Смоленке, улице Никитина и в Григоровом переулке. В программу «Старый город» также вошли улицы Театральная, Дзержинского, Воробьевка, Подвойского. Всего должны были отреставрировать 182 дома.
Какие из них будут отремонтированы в 2019 году на выделенные средства, городской голова не уточнил.
Он сообщил также, что в Калуге создан отдел по сохранению объектов культурного наследия.
- Сейчас подбираем туда человека, - сказал Разумовский, - потому что там должен быть такой… в общем-то неформальный лидер ещё и общественности, чтобы его слушали и он пользовался авторитетом.
Добавим, поручение реанимировать программу «Старый город» и создать в кратчайшие сроки структурное подразделение, обладающее полномочиями по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, были даны городским властям ещё летом 2017 года на совещании, состоявшемся вскоре после пожара в Доме Билибиных.
Уважаемые читатели! А на что бы вы потратили эти 5 миллионов в рамках программы «Старый город»? Пишите в комментариях!
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