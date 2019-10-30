Ещё больше чиновников: у городского головы появится новый заместитель

В скором времени в областной закон «О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы» могут быть внесены изменения. С соответствующей инициативой вышли депутаты городской Думы Калуги.

В структуре горуправы появится должность заместителя городского головы – главного архитектора Калуги. Чиновник, который займёт эту должность, будет координировать архитектурную деятельность, разрабатывать и реализовывать концепции развития городского пространства, а также заниматься вопросами сохранения культурного и исторического облика города.

В связи с этим из числа функций Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений исключаются полномочия по государственной охране объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Калуги. Они будут закреплены за главным архитектором города.

- Отдельного управления архитектуры не будет, - прокомментировал порталу kp40.ru городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Планируем создание сектора главного архитектора.

Начальник Управления городского хозяйства перестанет быть первым заместителем городского головы и станет просто его заместителем. Но должность первого зама градоначальника также появится.

- Пока её никто не займёт. Делаем задел на будущее, - пояснил Дмитрий Разумовский.

Кроме того, вводится должность заместителя городского головы, курирующего деятельность управлений социального блока.

- В него блок войдут управление социальной защиты, управление образования, управление физической культуры, спорта и молодежной политики, управление культуры, управление записи актов гражданского состояния, отел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу, - рассказал Разумовский. – Возглавит этот блок Юрий Моисеев.

По словам градоначальника, это не полный перечень изменений, которые ждут в скором времени структуру горуправы. Другие новшества городские власти обещают анонсировать позже.