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В Калуге за 2,6 миллиона рублей обследуют исторические дома

01.10.2019 14:41 3 1259 Оксана ИВАНОВА
В Калуге за 2,6 миллиона рублей обследуют исторические дома

27 зданий, построенных в XIX – начале XX веков, в ближайшее время получат заключения государственной историко-культурной экспертизы. На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс по поиску подрядчика, который обследует дома и выскажет по ним своё экспертное мнение.

Сейчас эти строения имеют статус выявленных объектов культурного наследия. По итогам государственной историко-культурной экспертизы их либо включат, либо не включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
 
Большая часть домов находится на улице Театральной. В перечень также попали здания на улицах Вилонова, Луначарского, Академика Королёва, Суворова и Дзержинского.

Есть в этом списке и дом № 14 по улице Воронина, расположенный рядом со скандально известной 8-этажкой.

На заседании городской Думы 25 сентября депутаты включили семь нежилых помещений, расположенных в 14-м доме, в план приватизации муниципального имущества на 2019 год.

Начальная стоимость контракта – 2 млн. 691 тыс. рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 22 октября. Его итоги будут подведены 28-го числа. Экспертные заключения должны быть готовы к 10 декабря.

  • Дом Антиповых - Неклюдовых,  (гостиница «Лондон»), конец XIX в. - начало ХХ в., ул. Театральная, 4а
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 6
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 8
  • Жилой дом У.К. Ивановой, 1782-1794 гг., ул. Театральная, 9
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 11
  • Дом жилой с лавками, 2-я половина XIX в., ул. Театральная, 12
  • Жилой дом (Здание гостиницы «Тихоновское подворье», Дом Кувшинниковых), XIX в., ул. Театральная, 13/ ул. Дзержинского, 47
  • Жилой дом (Здание постоялого двора Борисова), XIX в., ул. Театральная, 14
  • Жилой дом, 1-я половина XIX в., ул. Театральная, 15/ ул. Дзержинского, 56
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 16
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 18
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 20
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 21
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 24/ ул. Достоевского, 36
  • Жилой дом, XIX в., ул.Театральная, 26
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 28
  • Жилой дом, начало XIX в., ул. Театральная, 30
  • Жилой дом, 2-я половина XIX в., ул. Театральная, 31
  • Жилой дом, XIX в., ул. Театральная, 32
  • Жилой дом (Ларина), начало XIX в.,    ул. Театральная, 39/9
  • Жилой дом, конец XIX в., ул. Воронина, 14/ ул. Пролетарская, 103
  • Жилой дом (Горбуновой),     ул. Вилонова, 7
  • Жилой дом, конец XIX в. - начало XX в., ул. Дзержинского, 31
  • Жилой дом, XIX в., ул. Дзержинского, 33
  • Жилой дом К.Ф. Торубаева, 1794 г., ул. Луначарского, 24
  • Жилой дом, 2-я половина XIX в., ул. Академика Королева, 59
  • Жилой дом, конец XIX в., ул. Суворова, 14

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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: общество
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