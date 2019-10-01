В Калуге за 2,6 миллиона рублей обследуют исторические дома

27 зданий, построенных в XIX – начале XX веков, в ближайшее время получат заключения государственной историко-культурной экспертизы. На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс по поиску подрядчика, который обследует дома и выскажет по ним своё экспертное мнение.

Сейчас эти строения имеют статус выявленных объектов культурного наследия. По итогам государственной историко-культурной экспертизы их либо включат, либо не включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.



Большая часть домов находится на улице Театральной. В перечень также попали здания на улицах Вилонова, Луначарского, Академика Королёва, Суворова и Дзержинского.

Есть в этом списке и дом № 14 по улице Воронина, расположенный рядом со скандально известной 8-этажкой.

На заседании городской Думы 25 сентября депутаты включили семь нежилых помещений, расположенных в 14-м доме, в план приватизации муниципального имущества на 2019 год.

Начальная стоимость контракта – 2 млн. 691 тыс. рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 22 октября. Его итоги будут подведены 28-го числа. Экспертные заключения должны быть готовы к 10 декабря.