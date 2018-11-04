Калужан возмутила новая офисная башня в центре города

На улице Воронина в центре Калуги появилась новая архитектурная доминанта. На пустовавшем долгие годы участке в районе пересечения с улицей Пролетарской возводится офисный центр. Фотографии с места строительства опубликовал на днях в Facebook Кирилл Гизетдинов.
- Безобразие! – отреагировал уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.
- Если честно, я сильно сомневаюсь в его конструктивной безопасности, - написала журналист Анна БОЛЬШОВА.
Здание уже достигло высоты в 8 этажей. И, похоже, строители не думают останавливаться. Площадь земельного участка при этом составляет всего 4 сотки, а по бокам расположены старые деревянные дома. На паспорте объекта датой окончания работ указано 1 октября этого года.
Согласно данным кадастровой карты, эта земля предназначена для размещения амбулаторно-поликлинического учреждения.
Расположенный рядом дом с мезонином собираются продать с аукциона в конце ноября.
Интересно, что расположенный рядом дом с мезонином (Воронина, 14), являющийся выявленным объектом культурного наследия, выставлен на торги. Нежилое на данный момент здание, построенное в конце XVIII-начале XIX века, городская управа собирается продать как минимум за 2,2 миллиона рублей. Аукцион назначен на конец ноября.
Уважаемые читатели! А как вы оцениваете такое строительство в старом центре? Пишите в комментариях!
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