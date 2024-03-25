Заболеваемость ОРВИ опять выросла в Калужской области

С 18 по 24 марта зафиксированы 8005 случаев. За неделю рост составил более 10%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения превышены на 13,5%. При этом дети болеют в пределах средних показателей за предыдущие годы, а вот среди взрослых превышение на 25%.

В Калуге заболеваемость за неделю выросла на 17,7%. Пороговые показатели в областной столице превышены на 55,4%.

В больницы с ОРВИ попали 66 человек.