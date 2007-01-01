28 мая Калуга получила от царя Жалованную грамоту после опустошительного пожара
Сегодня – 28 мая.
1622 - калужане получили Жалованную грамоту царя Михаила Федоровича об освобождении их на 3 года от податей и повинностей в связи с опустошительным пожаром.
1966 - образовано Калужское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Участником I Учредительного съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1966) был калужский исследователь архитектуры Александр Сергеевич Днепровский.
