28 мая Калуга получила от царя Жалованную грамоту после опустошительного пожара

Что происходило в Калужской области 28 мая в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

1622 - калужане получили Жалованную грамоту царя Михаила Федоровича об освобождении их на 3 года от податей и повинностей в связи с опустошительным пожаром.

1966 - образовано Калужское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Участником I Учредительного съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1966) был калужский исследователь архитектуры Александр Сергеевич Днепровский.