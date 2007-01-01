Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 30 мая родился император Петр I, связанный с калужской землей
Новость дня Общество

30 мая родился император Петр I, связанный с калужской землей

Что происходило в Калужской области 30 мая в разные годы.
30.05, 05:00
4 12269
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 30 мая.

1672 - родился российский император Петр I (1672 – 1725). Существует несколько исторических фактов, которые связывают Петра Великого с калужской землей. Уроженкой Калужского края была бабушка Петра I Евдокия Лукьяновна Стрешнева (1608-1645). Наталья Кирилловна Нарышкина (1651-1694), мать Петра I, супруга второго царя из дома Романовых Алексея Михайловича (1629-1676) родилась в имении  Покров-Тростье Тарусского уезда.  27 января 1689 года женой Петра I стала Евдокия Федоровна Лопухина, уроженка Мещовска. В 1722 году Петр I был на Истьинских железных заводах. В Малоярославецком уезде на заводе В. Миллера он собственноручно вытянул полосу железа в 18 пудов и заклеймил ее своим штемпелем.

1892 – родился Иван Сергеевич Соколов-Микитов (30.05.1892-1975), писатель, публицист, замечательный мастер лирической прозы. В 1895 году семья Соколовых-Микитовых переехала из Калужской губернии в Смоленскую, на родину отца, Сергея Никитича Соколова. На родине писателя, в лесном урочище Осеки, установлен памятный знак. Умер 20 февраля 1975 года в Москве.

30 мая - День памяти Генриетты Михайловны Морозовой (30.04.1930-30.05.1992), историка-краеведа, археографа, библиографа, автора книги "Прогулки по старой Калуге" и более 250 публикаций об истории Калуги и Калужской губернии, Почетного гражданина города Калуги. В память о Генриетте Морозовой в библиотеке им. Виссариона Григорьевича Белинского проводится научно-практическая краеведческая конференция «Морозовские чтения».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
23 оценили
4%
0%
87%
0%
0%
9%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpNUFdVTkVIcVFGNzZ6dlhhVUJEb3c9PSIsInZhbHVlIjoicHZ0amZlUGJYaThDVDRrR09rV0FxYlRRNlgxRFc1QzRFcDIrakt0QUhyLzREcUVNWTBkY2w3QnRkVHlFd2xCQ0dKcm15bVdJaGY2RWhpZVpQdTVuT3VnOU1CQWFHdFBkVEFtbCswT0lJZWpVeEVnaHhsalZ5dzdwandaNXdSSjduN1U5VmNmUzlCZ3ZWVnY2dDJmMFJBRHZXQ0gvUHhNNjM3STlpMFc0eklXQUlSRDcyN0YyOFZOdUYrcklGSlBkU3hmeDJ2WkVkVkl1VWg3MkJNRTFmbW1ZVURROWZuWEdFUWlhaE1JRDh3SHBUdnBsWXpqMzhTcHBLMkVIUm83MTJobGtnT1VCL2I2L1JrWjBwekFMTjJ4N3YxeHNQNXVVOGtSYXVnVkhUdDBCL3Bid0piM0poQU9DWURLaGlpTDRDTm8yN1RvaGFUdWZMcFVOckFQTUpIelI0b3pkSTZWUVpIWUFhNVBZcnYwTGx4TitsR1p1NXdkOTRlSzJtNnV5STNCVkRzRkdBczlMaW90MXZRMG82UWhIWWFuTWFaMmpKdjcrVEVOUVJST0JNektZbW1GUkIyUnVZUENxbXlJNyIsIm1hYyI6ImYyYWMyMmE4ZmI4OTY0NTkxMDk1Mzc2NmFjOGQxNjBkMzM0MjAyZjhlYzY0ODhjYzJjM2IwOTgxYmUxOTdmZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJ3dTZzem5va0thdktHTWFVNzQrb1E9PSIsInZhbHVlIjoiOEw5cWRRVCtvUTZYbzFFUE1udWhDTUF4VHVkSmN5UFlKNnZBRENjRHNjNEY1OGtKYnZjYXI3RFZ0d2JrazRacWVCQWFyK2UrYkJoV054N05qMUpveklBQzZPVWtjWklnUzhLRFJ5bkVBSDJTMWozTWZTN1ljRHhnTUNJU0VObENGeGFTL0Z1UmtWZVN6d042RzIrNEVQN3RpMGd6VUFNNHByLzZYM3k5RllMcDhjaWo5MW0vcGdjMEs2Q3hQc3dGanREdU1jTm4wQTE0aTFRd3hOMmdmZnFaTFNsZFVCeXp0YlpBOEtXV09rWk5zM3VndUlzNTdnOGlIVUx5Z1hxN04yVkV5aDlkYmxLbWNPV1BrYmU2M29iL3JSS0lkUzZGOEcxdThjVituelBJVDlIL1FMSFk5VDByaFdRTWhkUHBZZUFDWXdjUnIra1RIVm9GL1RvUjIyUXAvRlRGWUFWT1NsU1Q2N2haUG1FL0JiSUdrWnBobkVTVllBY0prbWpJSFZoeG9kMGovSWViaCt4MDhaN3haaURTRjlwbUVacWxPTkZYeExTVTVycjlhTmh3VmtOUmdPQUFPb1BUV0N5c0FSNEROUlhiMEFSbnVFQU9xYUVjcCt1YlBsT29xRDJ1R3hXK09hQUZiUVBIT1dNR3haRi9tWTZMZ0tPWGRmRFg1UERNSUhQMmRuMUdzd1N1Tm14Q0tMS3cxKzhxQnZmaXlPU2cxOW1hMDd4aXFDUFdXRDhvUWU4d05qdkduVWdwY1lGWVNRK2tUT1JYMlVybnlIVitDeTFwMld5VTgySWFCMnZ2a1NVdWVaWjJHVTE4L0I0NHBVM01YVDdTTXk2NiIsIm1hYyI6ImZjNTM3NmE4ZjE2ODZhNDM5ZDg4NTFiMGY0ZGFmMmFlNzllYWE2YmNhYzU2ZmFhZTk5N2VhZTYwMTIzZWViZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+