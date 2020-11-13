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В субботу две улицы Калуги останутся без электроэнергии

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 13.11.2020 15:32 0 316
В субботу две улицы Калуги останутся без электроэнергии

В субботу, 14 ноября, в Калуге отключат электричество на двух улицах в центре города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электроэнергии в Калуге 14 ноября 2020 года с 08:00 до 15:00:

  • ул. Рылеева, 41,
  • ул. Кирова, 15, 17, 19.

Тем временем

Стало известно, что в начале 2021 года в Калуге поменяются маршруты движения некоторых автобусов. В частности, речь идет об автобусах №77. Планируется, что они начнут ходить по улице Платова. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 13.11.2020 15:32 0 316
Тэги: недвижимость электричество жкх
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