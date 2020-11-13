В Калуге маршрут автобуса №77 изменится в январе 2021 года

В январе 2021 года в Калуге общественный транспорт поедет по улице Платова. Там уже готовят остановочные площадки. Предположительно, на Платова перенаправят автобус №77 «Парк Циолковского – лицей №22», который сейчас ездит в этом районе по улицам Чапаева, Заводской, Новаторской и Молодежной.

- По улице Платова произвели работы по устройству тротуара с подходами к пешеходному переходу, а также заездного кармана и площадки под остановочный павильон. Осталось выполнить работы по асфальтированию звёздного кармана, - рассказала в пятницу, 13 ноября, директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН.

- На сегодняшний день данный вопрос находится в стадии проработки, - уточнили также в пресс-службе городской управы. - Ведутся работы по подготовке транспортной инфраструктуры. С учётом внесения изменений в нормативные документы, запуск общественного транспорта по улице Платова планируется осуществить в январе 2021 года.

Точная информация о том, как поменяется маршрут автобуса №77 и какие еще маршруты затронет реформа, появится позже.

Тем временем

Жуткий случай произошел в Калуге на улице Степана Разина. Под женщиной провалилось крыльцо аптеки. Подробности.