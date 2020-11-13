В Калуге крыльцо аптеки провалилось под ногами у пожилой женщины

Крыльцо, которое на днях обрушилось.

Поздно вечером в четверг, 12 ноября, в социальных сетях появилось сообщение калужанина, который рассказал о несчастном случае на улице Степана Разина. Пенсионерка шла в аптеку, расположенную в доме №4, недалеко от площади Победы, и под ней буквально провалилась площадка крыльца.

По словам автора сообщения, женщина обратилась за помощью в травмпункт. У нее зафиксировано множество ссадин. Обошлось без переломов.

Утро 13 ноября. Дыру в крыльце уже заделали.

В пятницу, 13 ноября, этой историей заинтересовались в прокуратуре Калужской области. Прокурор региона Константин Жиляков поручил провести проверку информации о получении телесных повреждений женщиной в результате разрушения крыльца аптеки.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - подчеркивают в прокуратуре.

Тем временем

В Обнинске мужчина умер на улице, и тело почти два часа пролежало на земле. Подробности.