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Жителей Обнинска напугал умерший на улице мужчина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.11.2020 08:50 2 936
Жителей Обнинска напугал умерший на улице мужчина

Днем в четверг, 12 ноября, у дома №63 на проспекте Маркса в Обнинске умер мужчина. Тело некоторое время пролежало на улице, и в соцсетях начали появляться критические сообщения о равнодушии городских служб.

Некоторых людей пугал вид умершего человека. Ситуацию прокомментировали в администрации наукограда.

- О срочности реагирования следует судить по информации, зафиксированной в дежурных журналах: в 12:10 поступил вызов в скорую помощь, бригада выехала в 12:22 и в 12:38 констатировала смерть человека, в 12:35 в ОВД поступил звонок от скорой помощи, в 12:55 участковый прибыл на место и оформил необходимые документы в присутствии родственницы умершего, диспетчером специализированной службы по вопросам похоронного дела звонок был принят в 13:15, дежурная бригада прибыла не место в 13:40 и затем увезла тело. Приносим соболезнования родным и близким умершего.

Причины смерти мужчины устанавливаются.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.11.2020 08:50 2 936
Тэги: происшествие
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