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Повысили без спроса: отопление подорожает на 5,6%, горячая вода – на 5,32%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2019 11:04 17 1626
Повысили без спроса: отопление подорожает на 5,6%, горячая вода – на 5,32%

В четверг, 28 ноября, калужские городские депутаты согласовали проект постановления губернатора «Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области». В этом документе говорится о повышение тарифов ЖКХ на следующий год.

С июля 2020 года тарифы вырастут следующим образом:

  • отопление подорожает на 5,6%,
  • горячая вода – на 5,32%,
  • электричество – на 4,98%,
  • водоотведение – на 4%,
  • холодная вода – на 4%,
  • газ – на 3,01%,
  • вывоз мусора – на 0,05%.

В городской думе также привели в пример 42-метровую квартиру в пятиэтажке: для её жителей летом коммуналка вырастет примерно на 60 рублей в месяц, зимой – на 175.

В начале ноября, напомним, обсуждался вариант увеличения платы за отопление на 10%, а за горячую воду – на 9%. Деньги нужны «Калугатеплосети» для реконструкции сетей. Однако после волны возмущения губернатор предложил выяснить, что думают калужане.

- У нас есть пример по городу Обнинску, - рассказал Анатолий АРТАМОНОВ 18 ноября. - В своё время Александр Александрович Авдеев (бывший мэр Обнинска, ныне депутат Государственной Думы. – Прим. автора) работал. Он пришёл ко мне: «Нам нужно повышать тариф на 23 %». Я говорю: «Хорошо, проведите референдум, объясните людям для чего это нужно. Если вас население поддержит, повышайте!» Население поддержало, то есть нашли какие-то нужные слова, объяснили людям, ввели в эксплуатацию вторую очередь очистных сооружений, исчезло большое количество проблем. Поговорите с людьми, объясните людям, отчитайтесь за то, как ранее выделенные средства расходовались, в том числе, в теплосети. Я ведь не случайно попросил правоохранительные органы и счётную палату туда к вам пойти, в вашу теплосеть, и посмотреть, что там происходит. Сколько не выделяю денег, всё долги и долги. Вот и выяснилось. И похоже ещё надо дальше работать там. Есть установленные для Калужской области 3,6%. Всё. Остальное - только с разрешения жителей. Согласятся они - повышайте. Нет? Значит, нет. Только так.

Однако уже через неделю депутаты согласовали повышение тарифа, превышающее 5%. Референдум при этом не проводился. Были ли какие-то опросы и насколько широкую часть населения они охватили, пока не сообщается.

Гордума также сообщает, что деньги на модернизацию «Калугатеплосеть» все-таки получит. Но если раньше предприятие собиралось брать их напрямую от населения, то теперь программу профинансируют из бюджета.

- По решению губернатора, общий объём финансирования программы сохранён в размере 2 млрд. 92,8 млн. рублей, при этом тарифная составляющая уменьшена с 1 млрд. 461,8 млн. рублей до 523,2 млн. рублей, бюджетная составляющая увеличена с 630,9 млн. рублей до 1 млрд. 569,5 млн. рублей, - говорится в сообщении гордумы. - Инвестиционная программа предусматривает строительство нового объекта теплоснабжения, реконструкцию 37 километров существующих тепловых сетей, реконструкцию 28 существующих объектов системы центрального теплоснабжения, а также мероприятия, направленные на повышение надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.11.2019 11:04 17 1626
Тэги: коммуналка жкх
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