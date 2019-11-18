«Согласятся – повышайте»: в Калуге предлагают провести референдум по тарифам ЖКХ

В понедельник, 18 ноября, на заседании правительства заместитель губернатора Владимир МАЗУР сообщил, что на днях калужане пожаловались ему на повышение тарифов ЖКХ. Как мы рассказывали, они заметно вырастут в середине следующего года. Такое повышение объясняют предстоящей реализацией инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть» по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Калуги.
Мазур считает, это повышение несвоевременным.
- У нас есть пример по городу Обнинску, - прокомментировал ситуацию губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - В своё время Александр Александрович Авдеев (бывший мэр Обнинска, ныне депутат Государственной Думы. – Прим. автора) работал. Он пришёл ко мне: «Нам нужно повышать тариф на 23 %». Я говорю: «Хорошо, проведите референдум, объясните людям для чего это нужно. Если вас население поддержит, повышайте!» Население поддержало, то есть нашли какие-то нужные слова, объяснили людям, ввели в эксплуатацию вторую очередь очистных сооружений, исчезло большое количество проблем.
Глава региона уверен, что и в Калуге надо провести референдум.
- Поговорите с людьми, объясните людям, отчитайтесь за то, как ранее выделенные средства расходовались, в том числе, в теплосети, - сказал Артамонов. - Я ведь не случайно попросил правоохранительные органы и счётную палату туда к вам пойти, в вашу теплосеть, и посмотреть, что там происходит. Сколько не выделяю денег, всё долги и долги. Вот и выяснилось. И похоже ещё надо дальше работать там. Есть установленные для Калужской области 3,6%. Всё. Остальное - только с разрешения жителей. Согласятся они - повышайте. Нет? Значит, нет. Только так.
Отметим, что недавно глава российского правительства утвердил для нашей области предельный индекс повышения цен на коммуналку в 3,6%.
Уважаемые читатели, а вы согласны на повышение тарифов ЖКХ ради реализации инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть»?
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