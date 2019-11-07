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Готовьте ваши деньги: отопление подорожает на 10%, горячая вода - на 9%, электричество - на 5%

07.11.2019 10:13 26 2380 Дмитрий Ивьев
Готовьте ваши деньги: отопление подорожает на 10%, горячая вода - на 9%, электричество - на 5%

Жителей Калуги ожидает существенный рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года. Городские депутаты в среду, 6 ноября, согласовали проект постановления губернатора «Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2020 по 2023 год».

Предельный индекс рассчитан министерством конкурентной политики Калужской области и с 1 июля 2020 года составит 9%.

Со второго полугодия 2020 года предусмотрен рост тарифа:

  • на отопление - на 10%
  • на горячее водоснабжение - на 9%,
  • на электроснабжение - на 5%,
  • на холодное водоснабжение - на 4%,
  • на водоотведение - на 4%,
  • на газоснабжение - на 3%,
  • на вывоз ТКО - на 0,05%.

Такое повышение объясняют предстоящей реализацией инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть» по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Калуги на следующие пять лет.

- В настоящее время 50% сетей теплоснабжения города предельно изношены и требуют немедленной замены, также требуется ремонт и модернизация оборудования и введение в строй новых котельных, - отмечают в гордуме. - Повышение тарифа позволит на условиях софинансирования с областным бюджетом реализовать инвестиционную программу МУП «Калугатеплосеть» и обеспечить устойчивое теплоснабжение города.

Ожидается, что летом калужане будут платить больше на 79,7 рубля в месяц, в отопительный сезон – на 290,36 рубля в месяц.

Отметим, что недавно глава российского правительства утвердил для нашей области предельный индекс повышения цен на коммуналку в 3,6%.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: жкх коммуналка
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