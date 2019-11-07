Готовьте ваши деньги: отопление подорожает на 10%, горячая вода - на 9%, электричество - на 5%

Жителей Калуги ожидает существенный рост тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года. Городские депутаты в среду, 6 ноября, согласовали проект постановления губернатора «Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 2020 по 2023 год».
Предельный индекс рассчитан министерством конкурентной политики Калужской области и с 1 июля 2020 года составит 9%.
Со второго полугодия 2020 года предусмотрен рост тарифа:
Такое повышение объясняют предстоящей реализацией инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть» по развитию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Калуги на следующие пять лет.
- В настоящее время 50% сетей теплоснабжения города предельно изношены и требуют немедленной замены, также требуется ремонт и модернизация оборудования и введение в строй новых котельных, - отмечают в гордуме. - Повышение тарифа позволит на условиях софинансирования с областным бюджетом реализовать инвестиционную программу МУП «Калугатеплосеть» и обеспечить устойчивое теплоснабжение города.
Ожидается, что летом калужане будут платить больше на 79,7 рубля в месяц, в отопительный сезон – на 290,36 рубля в месяц.
Отметим, что недавно глава российского правительства утвердил для нашей области предельный индекс повышения цен на коммуналку в 3,6%.
Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Собственников сгоревшего дома на Тульской закошмарят штрафами 06.11.2019 13:33
В районе улицы Первомайской отключили воду 01.11.2019 12:59
Стало известно, насколько подорожает коммуналка в 2020 году 31.10.2019 16:50
Кому отключат свет перед длинными выходными 31.10.2019 15:55
Электричество отключат на 8 улицах 28.10.2019 16:36
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: