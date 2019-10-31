Стало известно, насколько подорожает коммуналка в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам России. Документ опубликовали в среду, 30 октября.
Согласно этому постановлению, в первом полугодии следующего года тарифы в Калужской области меняться не будут. А вот с 1 июля коммуналка в среднем должна подорожать на 3,6%.
Такие же изменения ждут жителей Брянской и Орловской областей. А вот у других соседей подорожание будет более существенным: Тульская область – 3,9%, Смоленская – 4%, Московская – 4,1%, Москва – 5%.
Уважаемые читатели, а сколько вы в месяц платите за коммунальные услуги? Расскажите в комментариях!
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