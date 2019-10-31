Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 31 октября
$ 63.87 0.04
71.01 0.23
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Недвижимость и ЖКХ

Стало известно, насколько подорожает коммуналка в 2020 году

31.10.2019 16:50 1 1082 Дмитрий Ивьев
Стало известно, насколько подорожает коммуналка в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам России. Документ опубликовали в среду, 30 октября.

Согласно этому постановлению, в первом полугодии следующего года тарифы в Калужской области меняться не будут. А вот с 1 июля коммуналка в среднем должна подорожать на 3,6%.

Такие же изменения ждут жителей Брянской и Орловской областей. А вот у других соседей подорожание будет более существенным: Тульская область – 3,9%, Смоленская – 4%, Московская – 4,1%, Москва – 5%.

Уважаемые читатели, а сколько вы в месяц платите за коммунальные услуги? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: коммуналка жкх
Еще новости из рубрики «Недвижимость и ЖКХ»

Электричество отключат на 8 улицах 28.10.2019 16:36

Кому отключат электричество после выходных 25.10.2019 16:40

Кому отключат электричество перед выходными 17.10.2019 16:15

В квартире 91-летней калужанки рухнул потолок 17.10.2019 14:56

Правый берег ждут массовые отключения воды 16.10.2019 15:22

Народные новости
662 4
Eleno4ka
1159 5
Шоколадка
876 9
goodmax

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 03 ноября, 14:00
Ночь искусств 2019 в Калуге. Полная афиша
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

пт 01 ноября, 11:00
Первый фестиваль «Семья Калужская»
Калуга
сб 02 ноября, 10:00
III Областной открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс «Путь к успеху»
Калуга
пт 01 ноября, 12:00
Мастер-классы на осенних каникулах
Дом мастеров
сб 02 ноября, 11:00
Красная Шапочка
Калужский театр кукол

Концерты

пт 01 ноября, 19:00
Ирина Богушевская. "В моей Вселенной"
Арена КТЗ, ДК
сб 02 ноября, 19:00
Glenn Miller Orchestra
Филармония
вс 03 ноября, 19:00
Сергей Пенкин
Филармония
сб 02 ноября, 20:00
Трибьют Гражданской Обороны
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Урфин Джюс возвращается
Семейка Аддамс
Малефисента: Владычица тьмы
Робо
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию

РСХБ продолжает снижение ставок по ипотечным кредитам для военнослужащих

Ипотека с Россельхозбанком стала доступнее

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Садовые райдеры: опции, разновидности, преимущества применения

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.