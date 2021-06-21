Калужан готовят к обязательной вакцинации от коронавируса. Какие выводы напрашиваются после событий прошедшей недели

Пандемия наносит новый удар. Казалось бы, пришло лето, жара и заразе самое время отступить, однако общероссийская статистика наоборот бьет рекорды по числу заразившихся.

При этом, как отмечают врачи, все больше заболевает людей среднего возраста.

В Калуге ситуация в целом лучше, чем во многих других регионах, но тревожные звоночки уже звенят и в нашем городе.

- Отрицательная динамика по заболеваемости коронавирусом у нас есть, - сказал замгубернатора Константин ГОРОБЦОВ на еженедельной планерке в областном правительстве в понедельник, 21 июня.

Действительно, статистика заболеваемости за прошлую неделю с 14 по 20 июня не выглядит устрашающей. Заразились 386 человек, при этом выздоровели 355. Также коронавирус унес жизни девяти человек.

Но поводы для опасений есть. По словам того же Горобцова наблюдается рост пациентов на госпитализацию. К тому же тревожно выглядит и сравнение статистики с прошлым годом.

Мы сравнили данные по заболеваемости прошедшей недели и с тем же периодом 2020-го. Выяснилось, что с 14 по 20 июня в Калужской области заболели 489 человек, вылечились 395 и погибли трое.

Вывод из сказанного очевиден – заражаться коронавирусом в этом году стали меньше, но болезнь протекает тяжелее, а смертность выше.

О том же говорят и данные из Москвы.

- К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет, - сказал 17 июня на встрече с предпринимателями сферы питания мэр столицы Сергей СОБЯНИН. - Пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека.

Судя по всему Калуга тоже столкнулась с новым агрессивным штаммом.

Как следствие, в городе ужесточили контроль за масочным режимом. Ожидается, что на этой неделе в магазины и общественный транспорт отправятся проверяющие, так что предпринимателям следует быть внимательными, дабы не напороться на штрафы.

К проверкам уже подключили прокуратуру.

Продавцов и перевозчиков будут проверять на соблюдение противоэпидемических мер.

Болезнь губернатора

На прошлой неделе коронавирус, что называется, прошелся по верхушкам. Его жертвой стал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. Видеопризнание в этом с поздравлением медиков с Днем медицинского работника, он выложил в свой Инстаграм из ковидного отделения одной из больниц Калуги.

- Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение, - сказал Владислав Шапша. – Состояние нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали все мои близкие, находясь со мной все это время рядом позволило им не заболеть. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Калужской области. Не откладывайте прививку, немедленно пойдите и сделайте её.

Однако наши читатели отнеслись к заявлению о легкой степени болезни губернатора крайне скептически.

- Из ковид-отделения в легкой форме? – удивляется Марина Рыбакова

- Ага, кислородная маска сзади висит, - вторит ей Катерина Бочкова, имея ввиду фон, на котором Владислав Шапша снимал видео.

Однако губернатор дал объяснения этому. Как оказалось, госпитализация потребовалась из-за традиционной утренней пробежки.

- Не обратил внимание на легкую слабость и дал очень большую беговую нагрузку, - так изданию «Подъем» прокомментировал свою госпитализацию Шапша. - Состояние резко ухудшилось. Врачи приняли такое решение.

Коронавирус стал опаснее - число госпитализаций увеличилось.

Обязательный укольчик

Не меньше шума, чем болезнь губернатора, на прошлой неделе наделала новость об обязательной вакцинации работников ряда сфер, которую ввели сначала в Москве, а потом и в ряде других регионов. В том числе в Тульской области.

В последней за несколько часов до открытия даже отменили фестиваль «Дикая мята». Организаторы понесли колоссальные убытки. К примеру, по нашей информации, компания, которая должна была организовывать питание на фестивале, закупила под него продуктов на 500 тысяч рублей. Им эти потери врядли удастся компенсировать. На ковид в суд не подашь.

- Новый инструмент - обязательная иммунизация групп риска, которая введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове, - сказала 18 июня глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА на заседании ЦИК России. - И сегодня в Туле вводится, это важно. И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что вакцинация поможет приостановить распространение коронавируса.

- Мы видим на примере регионов, на примере Якутии, где начало подъема пришлось на середину апреля, коллегам удалось, организовав массовую иммунизацию на должном уровне, эпидпроцесс остановить, и сегодня мы третью неделю видим снижение заболеваемости, - рассказала Попова.

Таким образом, глава Роспотребнадзора послала ясный сигнал всем регионам, в том числе и Калужской области, что если мы будем плохо себя вести (не носить маски, не соблюдать дистанцию, не прививаться) и кривая заболеваемости пойдет вверх, то обязательная вакцинация станет реальностью и для нас.

- В случае резкого роста заболеваемости оперативный штаб в Калужской области совместно с Роспотребнадзором определит возможность обязательной вакцинации населения, - сказали нам на этот счет в региональном правительстве. - На данный момент условия таких для решений отсутствуют.

Дальше - больше. Минтруд официально заявил, что работодатель имеет полное право отстранить от работы тех, кто без имеющихся на то противопоказаний от врача, отказывается от вакцинации. При этом зарплату такому работнику можно не платить на законном основании.

- Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить, - рассказал глава Минтруда Антон КОТЯКОВ. - Отстранение от работы вводится на тот период, пока в регионе действует постановление об обязательной вакцинации. При этом сотрудник лишается зарплаты на весь этот период.

А вот увольнение работника за отказ от прививки по словам Котякова в трудовом законодательстве не предусмотрено.

Пункты вакцинации

В понедельник, 21 июня, на планерке в областной администрации ситуация с коронавирусом стала главной темой. Ее в связи с болезнью Владислава Шапши вела заместитель губернатор Карина БАШКАТОВА.

Она же и озвучила интереснейшую новость.

- У нас есть обращения в том числе и от торговых центров, которые готовы принять у себя пункты вакцинации, есть желающие, - сказала Карина Башкатова. – Поэтому необходимо это обеспечить. И на штабе (оперативный штаб по противодействию распространению инфекциии, - прим.ред) прошу этот вопрос рассмотреть совместно с Николаем Викторовичем Владимировым (министр конкурентной политики области, - прим.ред.)

При этом, как оказалось, планы по вакцинации населения в Калужской области выполняются плохо, а минздрав в очередной раз напомнил, что только прививка позволит остановить пандемию.

- Вакцинация является единственным способом защитить себя от COVID-19, - сказал по этому поводу замминистра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - Даже, если после вакцинации пациент вдруг заболевает, то болезнь протекает в лёгкой форме и позволяет сохранить жизнь и здоровье. Берегите себя и своих близких, выделите время для вакцинации!

Если подвести итоги коронавирусной информационной бури прошлой недели, то главный вывод, который каждый должен сделать для себя – если нет противопоказаний для прививки, то хочешь не хочешь, а вакцину вам вколют обязательно.

Рано или поздно, не мытьем, так катанием, но большинство калужан вынудят привиться от коронавируса. Ведь четкие сигналы о намерении добиться создания коллективного иммунитета путем вакцинации, власти шлют практически изо всех своих каналов коммуникации с народом.

Так что лучшим выходом из этой ситуации нам видится пойти проконсультироваться с врачом на предмет отсутствия противопоказаний, а если их нет, то сделать прививку и жить спокойно.

Не согласны с необходимостью вакцинироваться от коронавируса? По каким-то причинам не хотите прививаться или, наборот, уже сделали прививку? Почему? Поделитесь своим мнением в комментариях!