Прокуратуру Калужской области подключили к поиску тех, кто не носит маски, где они положены

В понедельник, 21 июня, на рабочем совещании правительства Калужской области заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ напомнил членам правительства, что у нас в области действует режим повышенной готовности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

При этом граждане постоянно нарушают нормы требований эпидемиологической обстановки, в частности не соблюдают масочный режим в общественных местах. Он призвал всех, особенно, прокуратуру усилить контроль за соблюдением этих требований.

- Я прошу всех, кому предусмотрено, организовать работу по контролю, выявлению людей, которые не соблюдают требования эпидобстановки в магазинах, предприятиях питания, общественном транспорте, - сказал Константин Горобцов. – Кроме того, я прошу, обратить внимание прокураты на то, что требования не соблюдаются и наше постановление № 200 сегодня фактически игнорируется.

В случае необходимости прокуратура должна принять меры прокуроского реагирования. В области нужно срочно наладить режим и обязательное ношение средств индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения инфекции, подчеркнули чиновники на рабочем совещании.