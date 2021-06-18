В Калужской области пока не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса

Недавно в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В данный момент ее вводят и в Туле, сообщила в пятницу, 18 июня, глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА.

- Новый инструмент <...> - обязательная иммунизация групп риска, [которая] введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове, - отметила Попова на заседании ЦИК России. - И сегодня в Туле вводится, это важно. И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что вакцинация поможет приостановить распространение коронавируса.

- Мы видим на примере регионов, на примере Якутии, где начало подъема пришлось на середину апреля, <...> коллегам удалось, организовав массовую иммунизацию на должном уровне, эпидпроцесс остановить, и сегодня мы третью неделю видим снижение заболеваемости, - рассказала Попова.

Таким образом, глава Роспотребнадзора послала ясный сигнал всем регионам, в том числе и Калужской области, что если мы будем плохо себя вести (не носить маски, не соблюдать дистанцию, не прививаться) и кривая заболеваемости пойдет вверх, то обязательная вакцинация станет реальностью и для нас.

- В случае резкого роста заболеваемости оперативный штаб в Калужской области совместно с Роспотребнадзором определит возможность обязательной вакцинации населения, - подчеркнули в региональном правительстве. - На данный момент условия таких для решений отсутствуют