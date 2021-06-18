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Калужане остались без «Дикой мяты». Фестиваль запретили из-за коронавируса

Опубликовано: 18.06.2021 08:26 4 884
Калужане остались без «Дикой мяты». Фестиваль запретили из-за коронавируса

Одна из главных тем обсуждения в соседней Тульской области сегодняшнего утра стала информация о запрете.

Сообщение об этом появилось на сайте Правительства Тульской области за несколько часов до открытия феста, который должен был пройти с пятницы на субботу 18-20 июня. Открытие должно было состояться в 11:00

Согласно постановлению тульского правительства очень популярный у калужан фестиваль, некогда проводившийся в Калужской области, был отменен из-за ухудшения в регионе ситуации с коронавирусом.

- За последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации», - сказал руководитель тульского Роспотребнадзора Александр ЛОМОВЦЕВ. - Исходя из прогноза развития эпидемиологической обстановки, необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий.

Что будет дальше организаторы фестиваля пока не сообщают. Будет ли он отменен совсем в этом году, как и в прошлом, либо перенесен на более поздний срок, информации нет. Она ожидается сегодня.

- Друзья. Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль «Дикая Мята», - говорится в сообщении организаторов, появившемся в их группе в ВК в полпервого ночи 18 июня.  - Если вы ещё не выехали на фестиваль - не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия.

Уважаемые читатели, а вы собирались на фестиваль? Чем займетесь теперь, после отмены?

Опубликовано: 18.06.2021 08:26 4 884
Тэги: культура дикая мята коронавирус
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