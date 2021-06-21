В торговых центрах Калуги появятся пункты вакцинации от коронавируса
В понедельник, 21 июня, на планерке в областной администрации главной темой стала вакцинация от коронавируса.
Так как губернатор Калужской области Владислав Шапша сейчас проходит лечение от этой заразы, планерку провела заместитель губернатора Карина БАШКАТОВА.
- Отрицательная динамика по заболеваемости коронавирусом у нас есть, - сказал замгубернатора Константин ГОРОБЦОВ. – Однако мы наблюдаем рост пациентов на госпитализацию.
Вопрос мер по противодействию коронавирусу будет обсуждаться сегодня на заседании оперштаба.
- У нас есть обращения в том числе и от торговых центров, которые готовы принять у себя пункты вакцинации, есть желающие, - сказала Карина Башкатова. –Поэтому необходимо это обеспечить. И на штабе прошу этот вопрос рассмотреть совместо с Николаем Викторвичем Владимировым (министр конкурентной политики области, - прим.ред.)
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса? Нет? Почему? Напишите в комментариях!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!