В торговых центрах Калуги появятся пункты вакцинации от коронавируса

В понедельник, 21 июня, на планерке в областной администрации главной темой стала вакцинация от коронавируса.

Так как губернатор Калужской области Владислав Шапша сейчас проходит лечение от этой заразы, планерку провела заместитель губернатора Карина БАШКАТОВА.

- Отрицательная динамика по заболеваемости коронавирусом у нас есть, - сказал замгубернатора Константин ГОРОБЦОВ. – Однако мы наблюдаем рост пациентов на госпитализацию.

Вопрос мер по противодействию коронавирусу будет обсуждаться сегодня на заседании оперштаба.

- У нас есть обращения в том числе и от торговых центров, которые готовы принять у себя пункты вакцинации, есть желающие, - сказала Карина Башкатова. –Поэтому необходимо это обеспечить. И на штабе прошу этот вопрос рассмотреть совместо с Николаем Викторвичем Владимировым (министр конкурентной политики области, - прим.ред.)

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