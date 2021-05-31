Вот и все: купола больше нет и не будет

Это случилось 28 мая 2021 года. В этот день купол рынка рухнул. Рабочие завершили разбор здания, для многих калужан знакового. Именно рынок помог огромному количеству калужан выжить в 90-е годы. Многие ныне самые богатые и уважаемые бизнесмены Калуги начинали свое дело именно здесь.

А теперь от купола рынка осталась только груда строительного мусора. Его в эти дни вывозят рабочие.

Предлагаем вспомнить о том, как мы докатились до всего этого, кто виноват и как дальше со всем этим жить.

Начало

Торговля под куполом шла в центре Калуги с 1976 по 2017 год. Именно в 2017-м она полностью прекратилась, но самые жаркие события разгорелись еще в 2016-м.

17 октября 2016 года торговцы вещевого рынка, который раскинулся за куполом, получили уведомления о том, что через 10 дней их закроют навсегда.

Один из проектов 2016 года - Московские ворота вместо рынка.

В городе начались волнения. Торговцы были готовы стоять за свои рабочие места насмерть. Они дежурили на рынке по ночам, пресекая попытки снести торговые ряды, собирались на митинги и в Калуге, и на Красной площади, а когда час «Ч» приблизился на расстояние шага, оккупировали горуправу и отказались ее покидать.

Только после нескольких раундов переговоров с чиновниками и депутатами все-таки согласились удалиться восвояси.

Однако страсти бушевали до конца года, когда властям удалось окончательно сломить сопротивление людей.

Информационный провал

Если подытоживать события того периода, можно сказать, что городские чиновники повели себя на удивление легкомысленно, если не сказать ветрено.

В ходе нашего общения с предпринимателями выяснилось, что большинство из них были возмущены даже не самим фактом закрытия рынка, а тем, что их предупредили об этом слишком поздно.

Многие успели закупиться товаром к новогодним праздникам и уничтожение их рабочих мест в конце осени обернулось для многих рыночных бизнесов настоящей катастрофой. Нам рассказывали о предпринимателе, которого после новостей о выселении увезли в больницу на Скорой с сердечным приступом.

Чиновники же оправдывались перед разгневанными торговцами тем, что уведомили руководство рынка о принятом решении в строгом соответствии с законом. Однако это самое руководство до своих арендаторов данную информацию не довело.

Но подобное поведение являлось более, чем предсказуемым. Администрации рынка в сложившейся тогда ситуации было невыгодно становиться вестниками беды. Разумнее было бы просто подождать, пока народ не начнет гневаться на власть и присоединиться к общему недовольному хору. Что и произошло в итоге.

Однако городские чиновники почему-то не приняли контрмер против неминуемого информационного саботажа со стороны руководства рынка, не провели разъяснительную работу напрямую с торговцами, не воспользовались возможностями сарафанного радио, которое в Калуге работает в тысячи раз лучше любого другого.

Т.е. просто соблюли необходимые формальности, которые требовал от них закон, и непонятно на что надеясь, просто закрылись в своих футлярах.

В итоге весь протестный потенциал вылился именно на власть, а запоздалые попытки чиновников переключить негатив на руководство рынка не дали сколько-нибудь значительного эффекта.

Как результат – катастрофический удар по имиджу этой самой власти и серьезнейший подрыв доверия к ней.

Даже в общественной палате РФ действия властей в этой ситуации назвали издевательством. Такое мнение прозвучало там в ходе круглого стола «Административные барьеры для бизнеса на муниципальном уровне».

С последствиями этого имиджевого провала калужские чиновники не могут справиться до сих пор.

Прожектами померяемся

Если вещевой рынок окончательно прекратил свое существование 2 декабря 2016 года, когда его покинули самые стойкие, то торговля на продуктовом, под куполом, продолжалась до 31 марта 2017 года.

Надежды на то, что центру Калуги оставят хотя бы его, жили еще долго. Даже когда купол зарыли и запечатали, а на городском и областном уровне активно обсуждалось, что же будет вместо него.

Все-таки аргументы властей касательно закрытия вещевого рынка были вполне здравыми, и многие горожане с радостью встретили новость о закрытии этого не слишком честного и чистого места торговли. А вот купол устраивал абсолютно всех. И противников вещевого «Шанхая», и его сторонников.

Однако власти были непреклонны. Идеи о дальнейшем использовании купола сменяли одну за другой, а предложения открыть там хотя бы фермерскую ярмарку властями попросту игнорировались.

Зато активно обсуждались варианты сделать под куполом детский центр, космопарк, термы. Причем, эти варианты предполагали сохранение купола и использование его помещений с переустройством под новые задачи.

Но ни один из вариантов не получил ход.

Тем временем на месте «Шанхая» вовсю шло строительство парка, который по рассказам чиновников в перспективе должен был бы продлиться до центрального.

Власти делились планами благоустроить Березуйский овраг, сделать на его склонах дорожки, по которым можно было бы дойти до ЦПКиО и новой набережной Оки, которую тоже обязательно построят.

Но в итоге 7 ноября 2017 года там открыли скверик, который острословы называли то сквернопарком, то недопарком, но в итоге за ним закрепилось название скверопарк.

А вот меряние прожектами для купола завершилось 25 января 2019 года.

Что будет

Именно в Татьянин день 2019-го тогда еще губернатор Анатолий Артамонов на встрече со студентами Бауманки впервые публично озвучил окончательное решение по куполу. Там откроют ТЮЗ.

И вся дальнейшая дискуссия по судьбе купола развернулась уже вокруг проектов нового здания театра юного зрителя.

24 декабря 2020 года городской голова Дмитрий Денисов окончательно подтвердил, что купол рынка снесут и на этом месте появится ТЮЗ. А 5 марта этого года был объявлен конкурс по поиску подрядчика.

Подготовка к сносу купола началась 29 апреля этого года, и вот спустя месяц его не стало.

Можно по-разному относиться к этому событию. Ясно лишь одно – вместе с куполом ушла эпоха.

Ушла плохо, грязно, некрасиво и унизительно.

С наплевательским отношением к горожанам и их потребностям со стороны властей, безответственным и непрофессиональным подходом чиновников к выполнению своих обязательств перед городом и обществом.

Что придет на смену этой эпохи мы не знаем. Нам остается только на деяться только на то, что те, в чьей власти менять нашу с вами жизнь, умеют учиться на чужих ошибках и не имеют привычки водить слонов по посудным лавкам.