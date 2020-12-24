В Калуге здание бывшего рынка снесут в 2021 году

В четверг, 24 декабря, прошла пресс-конференция городского головы Дмитрия Денисова. В ходе нее стало известно о сносе здания калужского купольного рынка. По словам градоначальника, это решение было принято давно. Но работы начнутся только в 2021 году.

- На архитектурном совете при губернаторе мы долго обсуждали, что же сделать с самим зданием. Но сохранить его в нынешнем виде просто невозможно, - сказал Дмитрий Денисов. – В следующем году здание снесут. А в 2022 году у Театра юного зрителя появится новый дом.

По словам градоначальника, финансирование проекта будет идти по линии министерства культуры России.

Как мы уже рассказывали, рынок закрыли 1 апреля 2017 года. На месте уличных торговых рядов появился сквер, а купол пустует уже три с половиной года.

В 2018 году активно обсуждалась идея превратить здание в банный комплекс. Однако что-то не срослось.

А в 2019 году власти озвучили идею с Театром юного зрителя на месте рынка. Вот как комментировал ситуацию тогда Анатолий Артамонов, занимавший должность губернатора Калужской области:

- Мне больше всего нравится то, что надо снести этот «купол». Потому что он ни к селу, ни к городу.