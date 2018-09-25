Забанить «купол»: на месте рынка предложили построить парные

В городскую управу Калуги обратились инвесторы из Удмуртии, которые предложили создать в крытом здании бывшего колхозного рынка оздоровительный комплекс, включающий различные виды бань и прочих оздоровительных процедур.

«На первый взгляд, предложение достаточно смелое, - написал в одной из социальных сетей сотрудник пресс-службы горуправы. – Вместе с тем, руководство компании готово попытаться переубедить скептиков, организовав поездку на аналогичные, успешно функционирующие комплексы в Ижевске и Воткинске. Поездка ориентировочно состоится на следующей неделе и займёт 1-2 дня. Поехавший обязуется в течение пяти дней опубликовать отчёт: в своём СМИ или на личной странице в соцсетях. Основные принципы отчёта – честность и аргументированность. Отчёт должен давать ответ автора на вопросы: «Нужен ли подобный комплекс в «куполе» бывшего рынка? Почему? Приветствуются прежде всего журналисты, блогеры, люди с активной жизненной позицией».

В комментариях к этой публикации разгорелось бурное обсуждение. Кому-то из калужан идея инвесторов из Удмуртии понравилась очень, кто-то активно возражает. Приводим здесь подборку самых интересных, на наш взгляд, мнений.

Мнения «за»:

«Как любитель бани и еженедельно посещающий заведения вижу идею, как минимум, интересной. Каждый четверг езжу за 20 км от дома в проверенное место. Перспектива заиметь в центре города достойную альтернативу с парковочным пространством греет, как пар в парилочке. Лишь бы прайсы были разные».

«Лучше уж бани и оздоровительный комплекс, чем очередной торговый центр».

«Намного лучше, чем ТЦ. Да и бани рядом с рынком в Березуйском овраге пользовались спросом когда-то. А если ещё и аквакомплекс, то совсем хорошо. Будет куда пойти с детишками».

«Очень интересная идея. Пусть такая штука будет в самом центре, в простой доступности».

Мнения «против»:

«Идея вполне хорошая. Но лучше вернуть крытый рынок обратно под продуктовый рынок».

«Бани – да, в этом месте – скорее, нет. Жаль такую локацию отдавать под пусть, возможно, и хороший, но всё же нишевый продукт. В таком месте действительно должно быть что-то очень потребляемое».

«Как всё это может быть устроено в рамках существующего купола? Интересно посмотреть на проект глазами инвестора. Настроена скептически, не вижу оздоровительного комплекса на месте рынка».

«Переделать здание рынка под баню будет, видимо, дороже, чем построить с нуля. Нет ли здесь подвоха: получат землю, а что-то пойдёт не так?»

«Вот бани у меня вызывают дичайшее сомнение. Здание строилось не для этого, на высокую влажность не рассчитано. Оно не рухнет через пару лет от неправильной эксплуатации?»

«Всё же на этом месте для калужан надо сохранить-восстановить городской рынок. Это будет правильное решение, а не искусственно надуманное».

«А как же дети? «Купол» обещали отдать детям!»

«Банно-оздоровительный комплекс в помещении рынка предполагает, видимо, какую-то мощную систему водоснабжения и канализации. На улице Марата с этим беда. Возможные инвесторы знают об этой проблеме и готовы целый квартал расковырять, чтоб проложить там коммуникации, да?»

«Разве это возможно технически? Рыть бассейн внутри «купола»? Интересно услышать мнение профессионального архитектора. На мой дилетантский взгляд, это просто обрушит купол. Аквапарк, конечно, нужен. Я со своей семьей буду его первым горячим поклонником. Но в здании рынка? Утопия!»

«Забанить центр – это гениально. Он и так убит застройкой. Ну там же просится зелёное воздушное пятно. Пусть хотя бы будет продолжение парка (во взрослом варианте), раз уж пошла такая история».

Уважаемые читатели! Как вы относитесь к идее разместить под «куполом» банный комплекс? Очень хорошая идея, приветствую её Ужасная задумка Мне всё равно Другой ответ (напишу в комментариях) Голосование заканчивается 09/10/2018