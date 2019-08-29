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«Купол», гуд бай, ты здесь чужой: рынок сравняют с землёй

29.08.2019 15:59 28 3744 Оксана ИВАНОВА, фото автора.
«Купол», гуд бай, ты здесь чужой: рынок сравняют с землёй

В четверг, 29 августа, состоялось заседание областного архитектурного совета. Одной из тем встречи стал проект нового здания Театра юного зрителя. Как мы рассказывали, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ решил, что его следует разместить на месте бывшего колхозного рынка

Аукцион по поиску проектировщика для детского театра был объявлен в мае. Начальная стоимость контракта составила почти 24 млн. рублей. Желающих поучаствовать в торгах оказалось много – 8 организаций. Выиграла аукцион компания из Москвы, снизив первоначальную цену в два с половиной раза – до 9 млн. 394 тыс. рублей. 

За эту сумму проектировщики должны разработать не только архитектурно-художественное решение внешнего облика будущего театра, но и провести комплексное обследование «купола» и всех его инженерных систем, выполнить инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания, произвести расчёт несущей способности несущих конструкций здания.

Сегодня столичные специалисты представили членам архсовета эскизы будущего ТЮЗа, а также озвучили результаты комплексного обследования купольной конструкции.  

- В результате обследования здания выяснилось, что физический износ некоторых конструкций является существенным, - сообщил руководитель компании-подрядчика Денис ВОЛОШИН. – Во-вторых, здание не соответствует существующим градостроительным нормам. В этом смысле реконструкция здания с его сохранением – чрезвычайно дорого.

Фактически это в разы дороже, нежели его снести и возвести заново. Но тогда возникает вопрос, зачем возводить такую объёмную конструкцию. По тому объёму планировочного решения, которое требуется для театра, существующее здание рынка существенно больше.

Такая площадь застройки для театра не требуется. Высота купола существенно выше, чем высота покрытия зала. С колосниковой сценой, которая является необходимым элементом любого театра, другая картина: высоты купола недостаточно для требуемой высоты. В этом смысле сохранять или придерживаться объёма существующего здания «купола» мы считаем нецелесообразным.

Губернатора эти выводы воодушевили. 

- Мне больше всего нравится то, что надо снести этот «купол», - сказал он в финале совещания. – Потому что он ни к селу, ни к городу.

Напомним, впервые Анатолий Артамонов заговорил о сносе здания рынка ещё в 2013 году. Одной из причин называлось якобы его аварийное состояние. Но проведённое позже обследование показало, что конструкция крепкая, поэтому сносить её передумали

Торговлю под «куполом» ликвидировали 1 апреля 2017 года под предлогом, что после ремонта здания в нём откроется детский центр. Затем конструкцию неудачно пытались сдать в концессию: инвестор планировал обустроить там развлекательный коммерческий комплекс. После этого на «купол» имели виды предприниматели из Ижевска: они хотели разместить там термальный комплекс, но и эти планы сорвались.

Зимой нынешнего года губернатор предложил разместить в бывшем здании рынка Театр юного зрителя. Его проектирование должно завершиться до конца года. Строительство ТЮЗа будет финансировать федеральный бюджет. 

О том, каким увидели детский театр проектировщики и как оценил их работу глава региона и калужские архитекторы, читайте в новостях на нашем сайте, а также в одном из ближайших номеров газеты «Калужский перекрёсток». 

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 Голосование заканчивается 12/09/2019


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
фото автора.
Тэги: благоустройство купол
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