Под куполом рынка хотят разместить театр

Купол бывшего рынка, пустующий в Калуге уже почти два года, хотят приспособить под Театр юного зрителя. На недавней встрече со студентами об этом рассказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

– Поначалу мне не очень понравилось, – приводит в пятницу, 1 февраля, слова губернатора издание «Калужские губернские ведомости», – но потом присмотрелся и заинтересовался. У вас я впервые озвучиваю эту идею. В центре должен быть сам театр, а по сторонам – кафе для детей, игровые сооружения и развлекательные площадки.

Глава региона также высказал свою точку зрения на нашумевший и забракованный проект по строительству терм. Он объяснил, что на самом деле главной частью задуманного плана должен был стать большой открытый бассейн размером 50 метров – столько позволяет имеющаяся территория. А вокруг все остальное. У горожан появилась бы прекрасная возможность массово заняться плаванием. Но авторы дали проекту неудачное название – термы. Это слово вызвало раздражение, жители возмутились, и предложение отвергли.

- К сожалению, этот проект мы потеряли, хотя инвестор был очень реальный! – цитирует Артамонова издание.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!