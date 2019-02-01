Под куполом рынка хотят разместить театр

Купол бывшего рынка, пустующий в Калуге уже почти два года, хотят приспособить под Театр юного зрителя. На недавней встрече со студентами об этом рассказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.
– Поначалу мне не очень понравилось, – приводит в пятницу, 1 февраля, слова губернатора издание «Калужские губернские ведомости», – но потом присмотрелся и заинтересовался. У вас я впервые озвучиваю эту идею. В центре должен быть сам театр, а по сторонам – кафе для детей, игровые сооружения и развлекательные площадки.
Глава региона также высказал свою точку зрения на нашумевший и забракованный проект по строительству терм. Он объяснил, что на самом деле главной частью задуманного плана должен был стать большой открытый бассейн размером 50 метров – столько позволяет имеющаяся территория. А вокруг все остальное. У горожан появилась бы прекрасная возможность массово заняться плаванием. Но авторы дали проекту неудачное название – термы. Это слово вызвало раздражение, жители возмутились, и предложение отвергли.
- К сожалению, этот проект мы потеряли, хотя инвестор был очень реальный! – цитирует Артамонова издание.
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