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Тишина и забвение: купол бывшего рынка пустует и разрушается уже 600 дней

30.11.2018 17:17 3 859 Дмитрий Ивьев
Тишина и забвение: купол бывшего рынка пустует и разрушается уже 600 дней

На прошлой неделе тишине и забвению под куполом бывшего рынка в Калуге исполнилось 600 дней. Последний раз торговали в здании 31 марта 2017 года.

С тех пор звучали только идеи: сделать под куполом детский развлекательный центр, перенести туда Дом пионеров, открыть аквапарк, устроить термы для купания... До конкретных проектов дело так пока и не дошло. Московская компания-концессионер, которая вроде бы была готова взять купол в долгосрочную аренду и вложить в него деньги, отказалась от этой затеи.

Между тем здание, построенное в 1976 году, продолжает разрушаться. Где-то осыпаются стены, где-то уже нет окон, торчат трубы, валяется мусор. Территория вокруг здания превратилась в стихийную парковку.

И пока власти не озвучили внятных мыслей, что же можно сделать под куполом. Понятно только, что возвращать туда продуктовый рынок никто не собирается.

Что из себя сейчас представляет купол и территория вокруг – смотрите в нашем фоторепортаже.

Уважаемые читатели! А как бы вы поступили сейчас с этим зданием? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: фоторепортаж общество купол рынок
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