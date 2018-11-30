Тишина и забвение: купол бывшего рынка пустует и разрушается уже 600 дней

На прошлой неделе тишине и забвению под куполом бывшего рынка в Калуге исполнилось 600 дней. Последний раз торговали в здании 31 марта 2017 года.

С тех пор звучали только идеи: сделать под куполом детский развлекательный центр, перенести туда Дом пионеров, открыть аквапарк, устроить термы для купания... До конкретных проектов дело так пока и не дошло. Московская компания-концессионер, которая вроде бы была готова взять купол в долгосрочную аренду и вложить в него деньги, отказалась от этой затеи.

Между тем здание, построенное в 1976 году, продолжает разрушаться. Где-то осыпаются стены, где-то уже нет окон, торчат трубы, валяется мусор. Территория вокруг здания превратилась в стихийную парковку.

И пока власти не озвучили внятных мыслей, что же можно сделать под куполом. Понятно только, что возвращать туда продуктовый рынок никто не собирается.

Что из себя сейчас представляет купол и территория вокруг – смотрите в нашем фоторепортаже.

Уважаемые читатели! А как бы вы поступили сейчас с этим зданием? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.