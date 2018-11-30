Тишина и забвение: купол бывшего рынка пустует и разрушается уже 600 дней

На прошлой неделе тишине и забвению под куполом бывшего рынка в Калуге исполнилось 600 дней. Последний раз торговали в здании 31 марта 2017 года.
С тех пор звучали только идеи: сделать под куполом детский развлекательный центр, перенести туда Дом пионеров, открыть аквапарк, устроить термы для купания... До конкретных проектов дело так пока и не дошло. Московская компания-концессионер, которая вроде бы была готова взять купол в долгосрочную аренду и вложить в него деньги, отказалась от этой затеи.
Между тем здание, построенное в 1976 году, продолжает разрушаться. Где-то осыпаются стены, где-то уже нет окон, торчат трубы, валяется мусор. Территория вокруг здания превратилась в стихийную парковку.
И пока власти не озвучили внятных мыслей, что же можно сделать под куполом. Понятно только, что возвращать туда продуктовый рынок никто не собирается.
Что из себя сейчас представляет купол и территория вокруг – смотрите в нашем фоторепортаже.
Уважаемые читатели! А как бы вы поступили сейчас с этим зданием? Пишите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Как восстанавливают обесчещенный храм 30.11.2018 12:39
Восставшие из ржавчины, или Новая жизнь ретро-автомобилей 28.11.2018 09:05
Космос, Гоголь, Циолковский: кто или что станет брендом Калуги? 22.11.2018 17:18
Косплей в Калуге: какие костюмы показали на фестивале 20.11.2018 09:04
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: