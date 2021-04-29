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Купол рынка в Калуге начали готовить к сносу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.04.2021 09:25 6 819
Купол рынка в Калуге начали готовить к сносу

В Калуге купол бывшего рынка на улице Марата начали готовить к сносу. Вокруг территории возводят временный забор.

Контракт с подрядчиком из Подмосковья был подписан 16 апреля. Снос старого здания и строительство нового Театра юного зрителя обойдется бюджету в 877 миллионов рублей. Дата окончания работ – 1 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что непосредственно демонтаж здания должен начаться до 20 июня. Подрядчик уберет коммунальные сети, кровлю, ограждающие конструкции, внутренние стены и фундамент.

Полностью снос всего лишнего должен завершиться к 20 октября 2021 года. Тогда же начнется подготовка к возведению здания театра. Непосредственно строительство ТЮЗа начнется в январе-феврале 2022 года.

Стройплощадку закрывают от посторонних металлическим ограждением.

Проект будущего ТЮЗа.

Новое здание Театра юного зрителя запроектировано трехэтажным с плоской кровлей.

В этом здании шла торговля с 1976 по 2017 годы.

Напомним, купольный рынок построили в Калуге в 1976 году. Последним днем его работы стало 31 марта 2017 года. С тех пор, уже почти четыре года, здание пустовало.

В марте 2020 года с купола сорвало ветром часть кровли.

Что именно делать со зданием после закрытия рынка, чиновники обсуждали много раз. В качестве вариантов звучали баня, скалодром, детский центр. Впервые о Театре юного зрителя на этом месте в феврале 2019 года заговорил Анатолий Артамонов, который тогда был губернатором Калужской области. Позже он обещал, что ТЮЗ построят за два года.

Снос купола должен завершиться осенью 2021 года.

В конце 2020 года городской голова Калуги Дмитрий Денисов подтвердил, что купол снесут. Строительство театра будет финансироваться по линии федерального министерства культуры.

Театр юного зрителя работает в Калуге с 1965 года. В здании на улице Театральной, 36 спектакли играются с 1967 года. До этого там располагался кинотеатр «Ударник».

Напомним, летом 2021 года в скверопарке также планируется установить новый мультимедийный фонтан.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.04.2021 09:25 6 819
Тэги: благоустройство
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