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В центре Калуги ветер сорвал часть крыши с купола рынка

Елена Французова , Фото и видео автора.
Опубликовано: 13.03.2020 11:24 9 1774

Как мы сообщали, в пятницу, 13 марта, в Калуге задул штормовой ветер. В городе начали падать деревья, срывало кровли со зданий.

Так, на Грабцевском шоссе дерево упало на тротуар, несколько железных листов сорвало с крыши автосервиса на Глаголева. На улице Плеханова буквально за 20 минут сгоревший домик остался без кровли.

Крышу сорвало и с купола рынка. Железные листы падали возле припаркованных автомобилей. На месте работают спасатели. Они снимают с кровли оторвавшееся железо.

Крышу рынка сорвало в Калуге

крыша рынка Калуга

Металлические листы продолжают падать.

купол рынка Калуга

На месте работают сотрудники МЧС. Они забрасывают металл внутрь здания.

Купол рынка сильный ветер

Кусок металла приземлился рядом с припаркованной машиной.

Плеханова Калуга

Дом на Плеханова в 10:30 13 марта.

Плеханова Калуга

Спустя полчаса крыша уже обвалилась.

Улица Плеханова.

Грабцевское шоссе Калуга

На Грабцевском шоссе дерево упало на тротуар.

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Елена Французова , Фото и видео автора.
Опубликовано: 13.03.2020 11:24 9 1774
Тэги: происшествие погода фоторепортаж
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