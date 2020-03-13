В центре Калуги ветер сорвал часть крыши с купола рынка

Как мы сообщали, в пятницу, 13 марта, в Калуге задул штормовой ветер. В городе начали падать деревья, срывало кровли со зданий.
Так, на Грабцевском шоссе дерево упало на тротуар, несколько железных листов сорвало с крыши автосервиса на Глаголева. На улице Плеханова буквально за 20 минут сгоревший домик остался без кровли.
Крышу сорвало и с купола рынка. Железные листы падали возле припаркованных автомобилей. На месте работают спасатели. Они снимают с кровли оторвавшееся железо.
Металлические листы продолжают падать.
На месте работают сотрудники МЧС. Они забрасывают металл внутрь здания.
Кусок металла приземлился рядом с припаркованной машиной.
Дом на Плеханова в 10:30 13 марта.
Спустя полчаса крыша уже обвалилась.
Улица Плеханова.
На Грабцевском шоссе дерево упало на тротуар.