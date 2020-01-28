Дарим билеты за фото, видео и эксклюзивные новости

За эти годы вы, дорогие читатели, наверное, уже привыкли к тому, что мы постоянно разыгрываем билетики на разные интересные концерты и другие развлекательные мероприятия в Калуге. Однако мы решили с этим завязать.
Почему?
Да потому что в один прекрасный момент нам пришла в голову мысль – а разве это справедливо? Почему мы во всем привыкли полагаться на удачу? Насколько это вообще справедливо? А нужны ли эти билеты тем, кто их выигрывает? Ведь иногда бывает так, что победитель даже не приходит за своим выигрышем и билет попросту сгорает. Так может быть было бы правильнее давать их тем, кто в них действительно нуждается?
И мы решили изменить свои подходы к этому делу. Отныне мы будем не разыгрывать билеты, а дарить их тем, кто поделится с калужанами и читателями наших групп в соцсетях событиями или новостями из жизни города, обязательно сопроводив их фото и видео.
Присылайте их в наши группы в соцсетях, и если снимки или ролики попадут в новости на нашем сайте kp40.ru, то мы подарим вам билет на концерт или спектакль, который вы выберете сами.
Также вы можете писать на электронный адрес ev@kp.kaluga.ru.
В настоящий момент в наличии следующие билеты:
Если мы решим использовать ваше фото или видео в наших новостях, то свяжемся с вами и обговорим детали.
Присылая свои фото или видео, вы даете нам согласие на публикацию их в наших группах в соцсетях. Билетики за это вам не обещаем, но очень-очень постараемся отблагодарить вас хоть как-нибудь.
Если же у вас есть убойная новость, но нечем ее иллюстрировать, все равно присылайте её! Мы обязательно отблагодарим вас за нее, но только в том случае, если она эксклюзивна – то есть, если мы окажемся первыми, кто опубликует ее.
На прошлой неделе двое наших читателей уже получили билеты за видео к новости о волках в центре Калуги и о снежной буре.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!