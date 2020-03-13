Районы Калужской области остались без электричества из-за сильного ветра

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 13 марта, в Калуге ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 21 м/с. Из-за такой погоды многие районы Калужской области остались без электричества.

- По состоянию на 8:00 из-за повреждения распределительных сетей 6-10 кВ электричества не было в ряде населенных пунктов в четырех районах: Дзержинском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Ферзиковском, - сообщает «Калугаэнерго». - Также без света осталась часть пригородов Калуги.

Информация о количестве жителей, попавших под отключения, уточняется.