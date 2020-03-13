Штормовой ветер накрыл Калугу

В пятницу, 13 марта, в Калуге усилился ветер. Порывы будут достигать 21 м/с, что соответствует штормовым значением, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

С деревьев начали падать мелкие ветки. По сообщению очевидцев, на улице Глаголева у автомастерской сорвало часть крыши.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу. С балконов нужно убрать вещи. Детей нельзя оставлять без присмотра.

- Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - напоминают в МЧС. - Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус и спрятаться в ближайшем убежище или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Напомним, на выходных синоптики обещают в Калуге морозы и метель.