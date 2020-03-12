На Калугу надвигаются морозы и метели

В середине марта в Калуге ожидается зимняя погода. В ближайшие дни в город придёт похолодание, сообщили KP40 в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Вечером 12 марта ветер усилится до 16-21 м/с. А 13 марта порывы и вовсе могут достигать 25 м/с. Это связано с перемещением глубокого циклона на север европейской части России. Штормовое предупреждение объявлено Росгидрометом.

Днём в субботу, 14 марта, в Калужской области резко похолодает до минус 7 градусов. При этом прогнозируются осадки – сначала дождь, а потом снег. На дорогах – гололедица.

В воскресенье ожидается до 10 градусов мороза, сильный ветер, метель. Толщина снежного покрова может достигнуть 10 сантиметров.