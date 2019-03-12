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Купол рынка превратят в ТЮЗ за два года

12.03.2019 09:40 34 3274 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Купол рынка превратят в ТЮЗ за два года

В понедельник, 11 марта, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, выступая на отчёте городского головы, ещё раз заявил, что на месте бывшего продуктового рынка в Калуге появится Театр юного зрителя.

- Театр юного зрителя в ближайшие два года будет построен в Калуге с использованием базы бывшего рынка, - приводит его слова издание «КГВ». – Тема, что на этом месте сделать, обсуждалась долго, но я всегда был приверженцем той идеи, что там должно быть что-то создано для нашей молодежи. Мы сделали первую очередь парка, и теперь там будет Театр юного зрителя, один из лучших, если не лучший в стране. Я думаю, это будет достойный подарок городу к его юбилею.

Ранее, напомним, губернатор в середине зимы говорил о ТЮЗе под куполом.

Отметим, что своё нынешнее помещение на Театральной, 36 Театр юного зрителя занимает с 1967 года. Но уже несколько месяцев здание закрыто на реконструкцию, спектакли проходят на других площадках.

Уважаемые читатели! А как вы относитесь к такому использованию купола? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: общество анатолий артамонов
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