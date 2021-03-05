В Калуге новый Театр юного зрителя построят на месте купольного рынка за 881 миллион рублей

Таким планируется построить новый Театр юного зрителя на улице Марата в Калуге.

В пятницу, 5 марта, министерство конкурентной политики Калужской области объявило тендер по поиску подрядчика для реконструкции здания Калужского областного театра юного зрителя. Речь идет о бывшем купольном рынке на улице Марата.

Согласно конкурсной документации, на месте купола появится трехэтажной здание театра с двумя зрительными залами – на 468 и 89 мест.

Начальная стоимость контракта – 881 миллион рублей. Заявки на сайте госзакупок принимаются до 31 марта. Демонтаж должен завершиться уже в нынешнем году, а новое здание театра собираются построить к 31 декабря 2023 года.

Наименование скверопарк упоминается в конкурсной документации.

Демонтаж начнется 20 июня. Подрядчик должен будет убрать коммунальные сети, кровлю, ограждающие конструкции, внутренние стены и фундамент. Среди прочего в списке на демонтаж указаны «Демонтаж металлических ограждений скверопарка» и «Демонтаж тротуарного покрытия и бортовых камней скверопарка». Как видим, наименование скверопарк для территории на месте бывшего вещевого рынка, которое впервые появилось на нашем сайте, прижилось и уже используется в официальной документации.

Здание рынка построили в 1976 году.

Полностью снос всего лишнего должен завершиться к 20 октября 2021 года. Тогда же начнется подготовка к возведению здания театра. Непосредственно строительство ТЮЗа начнется в январе-феврале 2022 года.

Как указано в проектной документации, которая датирована февралем 2020 года, физический износ купола составляет 68%.

- Здание в целом находится в «аварийном техническом состоянии», при котором имеются дефекты и повреждения, свидетельствующие об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и могут привести к потере устойчивости объекта, - пояснили проектировщики. - Требуется срочное проведение противоаварийных мероприятий. Рекомендуется наметить здание к сносу, с последующим возведением нового здания под необходимые цели и с учётом градостроительной политики региона.

Территорию рядом с будущим театром также планируется благоустроить.

Новое здание Театра юного зрителя запроектировано трехэтажным с плоской кровлей.

- Композиционно здание состоит из нескольких объемов различной этажности и планировочной структуры, - отмечают авторы проекта. - Одноэтажного блока основного зрительного зала и сцены, двухэтажного блока помещений обслуживания зрителей и малой сцены, трехэтажного блока помещений обслуживания сцены и административных помещений.

Архитектурные решения.

На первом этаже расположится основной зал. Также предусмотрено: помещения артистических уборных, дежурных грим-уборных, дежурных костюмерных, служебный вестибюль, медицинский блок, студия звукозаписи, видеомонтажная, помещение склада объемных декораций, монтировочный зал, склад бутафории и реквизита, мастерские (художественная, столярная, слесарная, бутафорская и макетная). Так же в уровне первого этажа здания проектом предусмотрено размещение зала и кухни детского кафе и гаража.

Малый зрительский зал будет располагаться на втором этаже. Также там хотят обустроить репетиционный зал, танцевальный зал, тренажерный зал и помещения артистических уборных для театральной студии, швейная мастерская и дежурный склад костюмов, буфет для персонала театра.

На третьем этаже - административные помещения и кабинеты.

Рядом с театром планируется построить парковку на шесть автобусов, погрузочно-разгрузочную зону, площадку летнего кафе и площадку временного хранения ТБО, засеять газоны.

Предполагается, что автобусы будут заезжать с улицы Марата. Служебный транспорт для разгрузки и загрузки – с улицы Рылеева.

В проекте также отмечается наличие театрального детского кафе на первом этаже, которое будет работать в независимом от театра режиме с 8:00 до 22:00 каждый день. Буфет для зрителей будет открыт в антрактах.

Как сейчас выглядит купол изнутри.

Напомним, купольный рынок построили в Калуге в 1976 году. Последним днем его работы стало 31 марта 2017 года. С тех пор, уже почти четыре года, здание пустовало.

В марте 2020 года с купола сорвало ветром часть кровли.

Что именно делать со зданием после закрытия рынка, чиновники обсуждали много раз. В качестве вариантов звучали баня, скалодром, детский центр. Впервые о Театре юного зрителя на этом месте в феврале 2019 года заговорил Анатолий Артамонов, который тогда был губернатором Калужской области. Позже он обещал, что ТЮЗ построят за два года.

В конце 2020 года городской голова Калуги Дмитрий Денисов подтвердил, что купол снесут. Строительство театра будет финансироваться по линии федерального министерства культуры.

Театр юного зрителя работает в Калуге с 1965 года. В здании на улице Театральной, 36 спектакли играются с 1967 года. До этого там располагался кинотеатр «Ударник».

Напомним, летом 2021 года в скверопарке также планируется установить новый мультимедийный фонтан.