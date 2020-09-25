Финальная точка: дикий курорт и Бахчисарай

Завершаем публикацию путевых заметок калужанки, которая вместе с семьёй после снятия карантина всё лето путешествовала по Крыму.

(Продолжение. Начало — в этой статье, здесь, здесь, здесь и здесь)

«Не живите тут!» — ​гласил первый же отзыв об Оленевке из тех, что я нашла в Интернете. И действительно, заранее найти более или менее приличное жильё на сайтах оказалось проблематично. Варианты, конечно, были, но все они были какие-­то подозрительно дешёвые.

При дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что в посёлке до сих пор нет водопровода (а значит, и всех, связанных с ним, благ цивилизации), а прокладывают его «прямо сейчас».

В конце концов, решив, что лишние двадцать километров при уже пройденных нами расстояниях — ​не крюк, я забронировала комнату в Черноморском посёлке, который, наверное, только и известен тем, что находится вблизи Оленевки.

Дикий курорт

Практически пустынная дорога от Черноморского до Оленевки на мысе Тарханкут — ​и вот она, самая западная точка Крыма. Сам посёлок действительно выглядел не по-­курортному.

Среди небольших домов, которые не сдавались внаём, кое-­где высились строения «презентабельного» вида. Асфальтированные дороги даже там, где они когда-­то были, отсутствовали полностью, а вдоль заборов виднелись кучи снятого дорожного покрытия (информация о прокладке водопровода оказалась верной).

Дорога к самому известному здесь пляжу Майами шла между домами и в объезд, по полю. Автомобилей в посёлке оказалось много. Все они, «крались» к своей цели потихоньку, чтобы не оставить на ухабах бампер.

В осенние дни, вспоминая время, проведённое в Оленевке, я понимаю, что именно так я представляла себе место, где хочу провести несколько недель отпуска, проживая на диком берегу в трейлере.

Здесь не было привычной набережной для вечерних прогулок и, вообще, никаких отелей и элементов благоустройства, кроме деревянных зонтиков и шезлонгов на пляже.

Очень близко к морю располагаются грязевые лиманы. Там есть просторная парковка.

Единственное более или ­менее оцивилизованное место в Оленевке находится на скале.

Самая западная точка Крыма. Этот маяк, как и другие достопримечательности, прекрасно просматривается с моря.

Майами

Пляж Майами с крупным белым песком и бирюзовым морем казался каким-­то нездешним чудом. Так как песчаная полоса протянулась километра на четыре, отдыхающие благополучно разбредались по окрестностям, что позволяло почувствовать себя практически в одиночестве.

Вблизи парковки красовалась единственная палатка общепита с шашлыками, которые закончились уже к обеду.

Здесь хотелось и купаться, и беззаботно валяться прямо на песке. Тут я впервые (это почти за полтора месяца путешествия!) решила взять напрокат доску для SUP-сёрфинга. Несколько часов в гордом одиночестве с удовольствием каталась вдоль берега, осваивая непривычное приспособление и с завистью поглядывая на виндсёрферов.

Иногда появлялись люди на досках для кайтинга, благо ветра в Оленевке подходящие для всех этих видов морских досок.

Экскурсионка

После обеда у берега появился небольшой катер. Хозяин предложил экскурсию вдоль самых известных мысов, ​Большого и Малого Атлешей. Красоты можно по-настоящему оценить только с воды.

Во время морской прогулки я сразу же составила план автомобильной поездки на следующий день. Самые известные места хорошо просматривались с катера: маяк, который является самой западной точкой полуострова, странная статуя «Мыслитель» на мысе Белый нос, арка Большого Атлеша, Чаша любви. Все эти достопримечательности, естественно, имеют свои легенды.

«Культурной» автомобильной дороги по побережью скалистой части мысов как таковой не было. Автомобили двигались по многочисленным накатанным путям прямо вдоль обрыва, поднимая клубы пыли. Недалеко от маяка работали экскурсионные катера, там же располагался спуск к воде.

Далее на несколько километров не было ни одного места, где можно было бы спуститься к морю, только отвесные скалы. Красивые и опасные.

На остановках особенно внимательно приходилось следить за детьми, при этом ухитряясь делать живописные кадры.

Уголок цивилизации

Наверное, со временем предприниматели поймут всю прелесть Оленевки и туристическая инфраструктура будет развиваться. Пока же вблизи посёлка расположился один туристический комплекс — ​«Приют рыбака» — как раз над аркой Большого Атлеша.

Заплатив по 50 руб­лей за человека, мы прошли на территорию. Небольшая гостиница, кафе, возможность рыбной ловли под обрывом. Сети поднимали с пойманной рыбой с помощью лебёдки. Достаточно скромные и аккуратные сооружения маленькой часовни гармонично вписывались в местность.

К воде вела бетонная лестница. Купались здесь только уверенные в себе люди: ​под обрывом очень большая глубина. Зато раздолье для дайверов.

Пока мы с детьми играли в морском скальном углублении, муж с помощью обычной маски для плавания насобирал с подводных камней крупных мидий. Вечером в отеле мы помыли их в большом тазу и приготовили в самой большой кастрюле, которая нашлась на кухне.

В Оленевке было прекрасно всё: красота природы, чистота. И в отсутствии общепринятых курортных благ имелась своя прелесть. Последний день мы провели на обрыве у моря, любуясь превосходным закатом.

Заскочили в Бахчисарай

Здесь, вполне испытав чувство удовлетворения от поездки, казалось бы, можно было поворачивать назад. Но нет! Нельзя вот так просто взять и расстаться с Крымом!

Прикинув на карте, что от Черноморского до Бахчисарая можно добраться менее чем за три часа, мы решили заехать и в этот легендарный город, хотя с самого начала посещение мест, отдалённых от моря, в мои планы не входило.

При въезде в Бахчисарай навигатор опять «заблудился», показав развязку на трассе Таврида, которой там не оказалось. Несмотря на большое количество туристов, жильё, чтобы «просто переночевать», за одну тысячу руб­лей мы нашли в первом же переулке за Ханским дворцом.

Что можно посоветовать из нашего опыта тем, кто решит заехать в Бахчисарай? Ханский дворец посетить стоит только ради интересной экскурсии. Сами помещения в большинстве своём стоят в строительных лесах и реставрируются. Судя по масштабам, вряд ли ситуация изменится к следующему сезону.

Большой очереди на кассе пугаться не стоит: группы для экскурсий формируются и проходят быстро. А ещё надо не лениться и сходить в Долину сфинксов, к ​скалам причудливой формы, которые видны за жилыми домами. На самом деле они ближе, чем кажется, и от дворца до них можно дойти пешком минут за 15. Дорогу покажет любой местный житель.

Если вы на автомобиле оказались в непосредственной близости от Ханского дворца, то стоит прислушаться к местным зазывалам-­парковщикам. И лучше не строить из себя гордого и независимого путешественника. Так как движение в этом районе необычайно затруднено, парковщики покажут место, куда лучше поставить автомобиль, пускай даже оно окажется на территории кафе или ресторана, который они потом попросят посетить, как говорится, в знак благодарности. Мы зашли и совсем не пожалели. Кто знаком с кухней крымских татар, тот поймёт.

Есть свои нюансы в посещении пещерного города Чуфут-­Кале. Несколько утомившись от постоянного пребывания за рулем, я откликнулась на первое же предложение доехать на джипе до верхней точки города и зайти в него с «обратной» стороны. Это оказалось очень верным решением. Спустившись с горки, на нижнем входе нас встретил автомобиль.

Продолжительный маршрут по раскалённым каменным развалинам, потом пыльный спуск до горного монастыря — ​эта дорога заняла более трёх часов. Я думала только о том, что если бы мы пошли по обычному маршруту снизу ­вверх, то не прошли бы и половину пути.

Дорога домой с остановками на море

Обратная дорога до Крымского моста затянулась ещё на несколько дней. Очень не хотелось расставаться с морем, поэтому была еще ночёвка в селе Рыбачьем (вблизи Алушты) и в Береговом в Феодосии.

Цены за шесть недель, которые мы катались по полуострову, значительно подросли. И это были уже не «магические» три, а и три с половиной, и четыре тысячи руб­лей за ночь. А в некоторых районах, где мы пытались остановиться на ночёвку, и вовсе не было мест.

Как только мы пересекли мост, включилась связь, на бензоколонке Лукойла стояла всё та же очередь, как и по пути на полуостров, а дети, заметив на заправке известное на «большой земле», но отсутствовавшее в Крыму заведение с фастфудом, немедленно затребовали картофеля ­фри.

Всё возвращалось на круги своя.

В заключение хотелось бы сказать, что в сети сейчас встречается масса различных мнений по вопросу о поездках в Крым. Многие говорят о том, что отдых без соответствующего сервиса, да ещё и такой недешёвый — ​так себе удовольствие. Но лично для меня Крым стал источником новых впечатлений, неожиданных и запоминающихся.

Это касается не только природы. Вы, например, знаете, что из Симферополя до Алушты уже не один десяток лет проложена троллейбусная линия? Представьте, едешь ты по петляющей горной дороге, держа ногу на тормозе при подъезде к крутым поворотам, а перед тобой из-­за горы вдруг выскакивает троллейбус! Я поначалу не поверила своим глазам.

И таких удивительных мелочей здесь много!

Несмотря на то, что к пробегу моего автомобиля добавилось более шести тысяч километров, я совсем не могу сказать, что Крым изъезжен мной вдоль и поперёк.

Поэтому я с нетерпением жду следующего лета!