10-летнему Даниилу из Калужской области собирают деньги на реабилитацию после инсультов

В Малоярославце Калужской области живет 10-летний Даниил БЫКОВ, перенесший два инсульта. У мальчика есть еще ряд серьезных заболеваний, сейчас основная задача его родителей – отправить мальчика на реабилитацию.
Мама Даниила Татьяна БЫКОВА волонтер, два года помогала семьям в трудной жизненной ситуации в Малоярославце. Но теперь помощь нужна ее ребенку.
Реабилитация необходима юному калужанину, чтобы восстановиться после второй операции и предотвратить ухудшение состояния: у мальчика 100% предрасположенность к инфарктам и инсультам. Операции у Дани идут каждые полгода, наркоз тяжело сказывается на организме.
— Мы встали в очередь на бесплатную реабилитацию, но ждать слишком долго, при диагнозах Дани – рискованно, мы 4 105-е в очереди, а риск инсульта или инфаркта есть ежедневно, – с волнением в голосе говорит Татьяна.
По словам калужанки, сначала у Даниила случилась эпилепсия, в январе 2023 года произошел микроинсульт с кровоизлиянием в мозг, лопнул крупный сосуд в голове. В апреле 2023 года юному калужанину прооперировали аномалию Арнольда–Киари в Москве в Российской детской клинической больнице. Это врожденное смещение мозжечка в позвоночный канал. У мальчика тогда наблюдалось нарушение сознания, во время приступов ребенок не реагировал на окружающих. Даню мучали частые головные боли, боли в спине.
В ноябре 2023 года произошел ишемический инсульт.
В ноябре же прооперировали синдром натяжения терминальной нити: страдала опорно-двигательная система, спина, лопались вены на ногах. Теперь у Дани выявлена растущая киста на двух полушариях мозга. Запланирована следующая операция.
Наркоз у мальчика всегда длительный, а при сопутствующих диагнозах переносится еще сложнее. Даня не успевает восстановиться. Реабилитация поможет подготовиться к следующим этапам лечения.
— Я обзванивала все московские реабилитационные центры, там ценники нереальные, где 600 тысяч рублей, где 830 тысяч, – откровенно говорит Татьяна Быкова. – Другие реабилитационные центры просто отказали, когда услышали все наши диагнозы. Нашла реабилитационный центр в Евпатории. Стоимость самой реабилитации 10 200 рублей за один день. Но при их центре не предусмотрено проживание, питание. Дополнительно надо снимать жилье. В Евпатории нас ждут в апреле. В реабилитацию входят занятия с нейропсихологом, дефектологом, массаж, ЛФК, новое направление - CME-терапия. Помимо этого ряд регулярных оздоровительных процедур. Для эффективности реабилитация должна продлиться 21 день.
Даниилу сейчас 10 лет, но со слов мамы, после инсульта по интеллекту он скорее как шестилетний ребенок. У Дани есть младший и старший братья, более близок он с младшим.
Мальчик с удовольствием ходит на занятия в бассейн, они с мамой стараются заниматься четыре раза в неделю, тренер ведет занятия бесплатно. Бассейн Дане необходим, потому что у ребенка случился гормональный сбой, он сильно поправился. Хотя раньше «Всегда был шустрым, худеньким, мог спрятаться за дощечку», – уточняет мама.
Чтобы Даня Быков смог попасть на реабилитацию, семье нужна помощь калужан, важна любая сумма. Если вы готовы помочь мальчику, перевод можно сделать на карту мамы.
Татьяна Быкова, Сбербанк: 2202 2062 4857 0884.
Даня до инсультов и перенесенных операций и после.
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