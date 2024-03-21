Подготовку кадров для технологического суверенитета обсудили в Калуге

В рамках деловой программы регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в нашем городе прошло пленарное заседание.

Загубернатора Дмитрий Разумовский на этом мероприятии рассказал, что наша область лидирует по развитию промышленного производства.

- Для всех тех вызовов, которые стоят перед регионом, крайне важно решение задачи подготовки квалифицированных кадров, - заявил он.

Разумовский напомнил, что в Калуге недавно открылся первый в России Федеральный технопарк профессионального образования.

Также шла речь об отрасли БПЛА. Замгубернатора уверен, что мощным импульсом развития этого направления станет создание сети профильных научно-производственных центров.