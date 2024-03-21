Калуга Обнинск
Главная Новости Экономика и бизнес
Губернаторский дневник История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024 Коммунальный рейтинг

Подготовку кадров для технологического суверенитета обсудили в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.03.2024 08:59 0 350
Подготовку кадров для технологического суверенитета обсудили в Калуге

В рамках деловой программы регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в нашем городе прошло пленарное заседание. 

Загубернатора Дмитрий Разумовский на этом мероприятии рассказал, что наша область лидирует по развитию промышленного производства.

- Для всех тех вызовов, которые стоят перед регионом, крайне важно решение задачи подготовки квалифицированных кадров, - заявил он.

Разумовский напомнил, что в Калуге недавно открылся первый в России Федеральный технопарк профессионального образования. 

Также шла речь об отрасли БПЛА. Замгубернатора уверен, что мощным импульсом развития этого направления станет создание сети профильных научно-производственных центров.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.03.2024 08:59 0 350
Тэги: калужская область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новикомбанк представил новый формат уроков финансовой грамотности
Не только в кино: создатели сериала «Неверные» от Wink.ru запустили социальный проект о проблеме алкогольной зависимости
Новикомбанк выделил средства для поставки комплексов таможенного контроля
Свыше 1 800 жителям Калужской области предстоит погасить долг за электропотребление в судебном порядке
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Почему стиральная машина LG не греет воду?
Причины использовать кофеварку дома
Кто такой терапевт и что он лечит?

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru