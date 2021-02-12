ГИБДД Калужской области просит водителей не выезжать на дороги из-за снегопада

В пятницу, 12 февраля, УГИБДД по Калужской области обратилось к водителям с рекомендацией временно отказаться от поездок на личных автомобилях из-за сильного снегопада.

- В связи с ухудшением погодных условий рекомендуем участникам дорожного движения использовать общественный транспорт, - подчеркнули в УГИБДД. - Напоминаем, что залогом безопасности при движении в сложных погодных условиях является неукоснительное соблюдение правил дорожного движения: выбор скоростного режима, минимизация перестроений, осторожность при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

Пешеходам при этом напоминают, что выходить на пешеходный переход можно только убедившись в безопасности.

- В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы в одежде, - подчеркнули в дорожной полиции.

Как мы уже рассказывали, вечером 11 февраля в Калугу пришел балканский циклон «Волькер». За ночь выпала недельная норма осадков, утром в пятницу снегопад усилился.

Городские власти рассказали, что с улиц уже вывезено 3770 кубометров снега.

Из-за снегопада в Калужской области 12 февраля не ходят школьные автобусы. Министерство образования разрешило родителям оставить детей дома.

Снег будет идти до утра 13 февраля.