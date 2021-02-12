В Калужской области за ночь выпала недельная норма осадков

За последние 12 часов в Калужской области выпало восемь миллиметров осадков. Это недельная норма для февраля в нашем регионе, сообщает городская управа Калуги со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным управления городского хозяйства, за ночь были дважды подметены дороги первой и второй категории, израсходовано 100 тонн пескосоляной смеси и четыре тонны реагента. За сутки вывезено 3770 кубометров снега. В общей сложности было задействовано 119 единиц техники.

С пяти часов утра очисткой пешеходных переходов и остановок общественного транспорта занимаются 100 дорожных рабочих. На очистке от снега дорог третьей категории задействовано 27 единиц техники.

На сельских территориях работают 6 уборочных тракторов, 5 тракторов - погрузчиков, девять комбинированных дорожных машин и 12 рабочих.

Днем 12 февраля количество дорожных рабочих на улицах города будет увеличено до 195, снег будут убирать 152 единицы техники.

Тем временем

Какая сейчас обстановка на улицах Калуги, смотрите в нашем фоторепортаже.