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В Калужской области за ночь выпала недельная норма осадков
За последние 12 часов в Калужской области выпало восемь миллиметров осадков. Это недельная норма для февраля в нашем регионе, сообщает городская управа Калуги со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По данным управления городского хозяйства, за ночь были дважды подметены дороги первой и второй категории, израсходовано 100 тонн пескосоляной смеси и четыре тонны реагента. За сутки вывезено 3770 кубометров снега. В общей сложности было задействовано 119 единиц техники.
С пяти часов утра очисткой пешеходных переходов и остановок общественного транспорта занимаются 100 дорожных рабочих. На очистке от снега дорог третьей категории задействовано 27 единиц техники.
На сельских территориях работают 6 уборочных тракторов, 5 тракторов - погрузчиков, девять комбинированных дорожных машин и 12 рабочих.
Днем 12 февраля количество дорожных рабочих на улицах города будет увеличено до 195, снег будут убирать 152 единицы техники.
Тем временем
Какая сейчас обстановка на улицах Калуги, смотрите в нашем фоторепортаже.
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