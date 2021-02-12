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С улиц Калуги за ночь вывезли 3770 кубометров снега

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 12.02.2021 09:22 26 1491

Перекресток улиц Плеханова и Пушкина. За один зеленый сигнал светофора по Плеханова вверх успевает проезжать пять автомобилей. По утрам там наблюдаются заторы.

Балканский циклон «Волькер» принес в Калугу сильные снегопады. Заметать город начало вечером 11 февраля. Утром в пятницу, 12 февраля, снег усилился.

За прошедшую ночь с улиц Калуги вывезли 3770 кубометров снега.

Вот как прокомментировал текущую ситуацию городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ:

- Работы у коммунальщиков сегодня больше обычного. Дважды за ночь подметены дороги 1 и 2 категории. Подметание тротуаров продолжается. Сегодня работают 118 единиц техники и 21 бригада, это 195 человек! В планах очистка пешеходных переходов, остановок, вывоз снега, особое внимание - тротуарам.

По прогнозу синоптиков, снегопад прекратится в Калуге только утром в субботу, 13 февраля.

Публикуем фотографии и видео с улиц города, сделанные утром 12 февраля.

Снегопад Калуга 12 февраля 2021 года

Дворники вышли на улицы рано утром.

Снегопад Калуга 12 февраля 2021 года

Перекресток улиц Тульской и Луначарского.

Улица Тульская.

Снегопад Калуга 12 февраля 2021 года

Улица Луначарского.

Снегопад Калуга 12 февраля 2021 года

Улица Мичурина.

Снегопад Калуга 12 февраля 2021 года

Тульский переулок.

Снегопад Калуга 12 февраля 2021 года

Мусоровоз с трудом пробрался между припаркованными у детского сада автомобилями.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Улица Воскресенская.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Перекресток у городской управы на Ленина.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Сквер Молодоженов.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Перекресток улицы Луначарского и Старичкова переулка.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Дорожки у городской управы.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Многие водители оставляют дворники в таком виде.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Уборка снега на площади Старый Торг.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

На многих второстепенных улицах сейчас трудно пройти.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Улица Ленина.

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Снегопад в Калуге 12 февраля 2021 года

Центральный парк культуры и отдыха.

Центральный парк культуры и отдыха.

Центральный парк культуры и отдыха.

Центральный парк культуры и отдыха.

Пробка на Старом Торге.

Каменный мост.

Пробка на Старом Торге.

Пробка на Старом Торге.

Пробка на Старом Торге.

Каменный мост.

Пробка на Старом Торге.

Улица Плеханова.

А как убирают улицы и дворы в вашей части города? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 12.02.2021 09:22 26 1491
Тэги: авто дороги снег фоторепортаж
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