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С улиц Калуги за ночь вывезли 3770 кубометров снега
Перекресток улиц Плеханова и Пушкина. За один зеленый сигнал светофора по Плеханова вверх успевает проезжать пять автомобилей. По утрам там наблюдаются заторы.
Балканский циклон «Волькер» принес в Калугу сильные снегопады. Заметать город начало вечером 11 февраля. Утром в пятницу, 12 февраля, снег усилился.
За прошедшую ночь с улиц Калуги вывезли 3770 кубометров снега.
Вот как прокомментировал текущую ситуацию городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ:
- Работы у коммунальщиков сегодня больше обычного. Дважды за ночь подметены дороги 1 и 2 категории. Подметание тротуаров продолжается. Сегодня работают 118 единиц техники и 21 бригада, это 195 человек! В планах очистка пешеходных переходов, остановок, вывоз снега, особое внимание - тротуарам.
По прогнозу синоптиков, снегопад прекратится в Калуге только утром в субботу, 13 февраля.
Публикуем фотографии и видео с улиц города, сделанные утром 12 февраля.
Дворники вышли на улицы рано утром.
Перекресток улиц Тульской и Луначарского.
Улица Тульская.
Улица Луначарского.
Улица Мичурина.
Тульский переулок.
Мусоровоз с трудом пробрался между припаркованными у детского сада автомобилями.
Улица Воскресенская.
Перекресток у городской управы на Ленина.
Сквер Молодоженов.
Перекресток улицы Луначарского и Старичкова переулка.
Дорожки у городской управы.
Многие водители оставляют дворники в таком виде.
Уборка снега на площади Старый Торг.
На многих второстепенных улицах сейчас трудно пройти.
Улица Ленина.
Центральный парк культуры и отдыха.
Пробка на Старом Торге.
Каменный мост.
Каменный мост.
Улица Плеханова.
А как убирают улицы и дворы в вашей части города? Расскажите в комментариях!
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