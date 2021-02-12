С улиц Калуги за ночь вывезли 3770 кубометров снега

Перекресток улиц Плеханова и Пушкина. За один зеленый сигнал светофора по Плеханова вверх успевает проезжать пять автомобилей. По утрам там наблюдаются заторы.

Балканский циклон «Волькер» принес в Калугу сильные снегопады. Заметать город начало вечером 11 февраля. Утром в пятницу, 12 февраля, снег усилился.

За прошедшую ночь с улиц Калуги вывезли 3770 кубометров снега.

Вот как прокомментировал текущую ситуацию городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ:

- Работы у коммунальщиков сегодня больше обычного. Дважды за ночь подметены дороги 1 и 2 категории. Подметание тротуаров продолжается. Сегодня работают 118 единиц техники и 21 бригада, это 195 человек! В планах очистка пешеходных переходов, остановок, вывоз снега, особое внимание - тротуарам.

По прогнозу синоптиков, снегопад прекратится в Калуге только утром в субботу, 13 февраля.

Публикуем фотографии и видео с улиц города, сделанные утром 12 февраля.

Дворники вышли на улицы рано утром.

Перекресток улиц Тульской и Луначарского.

Улица Тульская.

Улица Луначарского.

Улица Мичурина.

Тульский переулок.

Мусоровоз с трудом пробрался между припаркованными у детского сада автомобилями.

Улица Воскресенская.

Перекресток у городской управы на Ленина.

Сквер Молодоженов.

Перекресток улицы Луначарского и Старичкова переулка.

Дорожки у городской управы.

Многие водители оставляют дворники в таком виде.

Уборка снега на площади Старый Торг.

На многих второстепенных улицах сейчас трудно пройти.

Улица Ленина.

Центральный парк культуры и отдыха.

Пробка на Старом Торге.

Каменный мост.

Каменный мост.

Улица Плеханова.

А как убирают улицы и дворы в вашей части города? Расскажите в комментариях!