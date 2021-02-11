$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Погода
COVID-19 Спортсекции Районы, кварталы Глас народа

Что творится на улицах Калуги в первые часы мощного снегопада

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2021 22:26 3 1329

Перекресток улиц Московской и Кирова в Калуге вечером 11 февраля 2021 года.

Вечером в четверг, 11 февраля, в Калуге начался снегопад, который принес балканский циклон «Волькер». Ожидается более 30 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме февраля, сообщает городская управа.

Калужан предупреждают, что это будет самый сильный снегопад за нынешнюю зиму. Снег будет идти до утра субботы, 13 февраля.

- Коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы, проводится работа по привлечению дополнительной снегоуборочной техники и людей от сторонних подрядчиков, - обещают в горуправе. - На дороги города, в том числе в парки и скверы, выйдет более 167 единиц специализированной техники, порядка 229 дорожных рабочих будут убирать снег вручную.

Снегопад калуга 11 12 февраля фото видеоЖителей города призывают не выходить на улицу без крайней необходимости.

Все дороги сразу убрать не успеют, поэтому администрация обозначила приоритетные направления: маршруты движения общественного транспорта, подъезды к школам, садикам и больницам, обработка опасных участков дорог – спусков, мостов, очистка пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Коммунальщики обещают работать круглосуточно.

Снегопад калуга 11 12 февраля фото видео

На дорогах скользко. Машины заносит на поворотах.

Улицы и тротуары 12 февраля будут убирать 229 рабочих.

Дворы возле многоэтажек, по информации управляющих компаний, будут убирать 740 дворников и 58 тракторов. Они обещают работать не только в пятницу, но и на выходных.

- Собственников квартир призвали реагировать на просьбы управляющих организаций о необходимости вывезти со дворов, в согласованное с УК время, транспортные средства, дабы не препятствовать проведению механизированной уборки дворов, так как в период обильных снегопадов вручную качественно и быстро осуществить уборку не представится возможным, - сообщает городская управа.

Опубликованы также телефоны для обращений по поводу уборки снега в Калуге:

  • ЦДС: 8-800-450-10-02;
  • ГЖИ: 8-800-450-01-01;
  • Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Город Калуга»: 777-112, 56-31-25.

Снегопад калуга 11 12 февраля фото видеоС 11 по 13 февраля в Калуге ожидается выпадение месячной нормы осадков. 

Снегопад калуга 11 12 февраля фото видеоОстановки обещают чистить сразу.

Снегопад калуга 11 12 февраля фото видео

Снегопад калуга 11 12 февраля фото видео

Центр Калуги начало заметать вечером 11 февраля.

погода калуга 12 февраляСнегопад в Калуге усилится в ночь на 12 февраля.

Тем временем

Из-за снегопада в Калужской области 12 февраля не будут ходить школьные автобусы. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.02.2021 22:26 3 1329
Тэги: погода видео фоторепортаж дороги авто
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Девайсы OnePlus в фирменном магазине
Услуги грузчиков в Москве
Bubble.ru - захватывающая вселенная комиксов

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru