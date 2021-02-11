Что творится на улицах Калуги в первые часы мощного снегопада

Перекресток улиц Московской и Кирова в Калуге вечером 11 февраля 2021 года.

Вечером в четверг, 11 февраля, в Калуге начался снегопад, который принес балканский циклон «Волькер». Ожидается более 30 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме февраля, сообщает городская управа.

Калужан предупреждают, что это будет самый сильный снегопад за нынешнюю зиму. Снег будет идти до утра субботы, 13 февраля.

- Коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы, проводится работа по привлечению дополнительной снегоуборочной техники и людей от сторонних подрядчиков, - обещают в горуправе. - На дороги города, в том числе в парки и скверы, выйдет более 167 единиц специализированной техники, порядка 229 дорожных рабочих будут убирать снег вручную.

Жителей города призывают не выходить на улицу без крайней необходимости.

Все дороги сразу убрать не успеют, поэтому администрация обозначила приоритетные направления: маршруты движения общественного транспорта, подъезды к школам, садикам и больницам, обработка опасных участков дорог – спусков, мостов, очистка пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Коммунальщики обещают работать круглосуточно.

На дорогах скользко. Машины заносит на поворотах.

Улицы и тротуары 12 февраля будут убирать 229 рабочих.

Дворы возле многоэтажек, по информации управляющих компаний, будут убирать 740 дворников и 58 тракторов. Они обещают работать не только в пятницу, но и на выходных.

- Собственников квартир призвали реагировать на просьбы управляющих организаций о необходимости вывезти со дворов, в согласованное с УК время, транспортные средства, дабы не препятствовать проведению механизированной уборки дворов, так как в период обильных снегопадов вручную качественно и быстро осуществить уборку не представится возможным, - сообщает городская управа.

Опубликованы также телефоны для обращений по поводу уборки снега в Калуге:

ЦДС: 8-800-450-10-02;

ГЖИ: 8-800-450-01-01;

Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Город Калуга»: 777-112, 56-31-25.

С 11 по 13 февраля в Калуге ожидается выпадение месячной нормы осадков.

Остановки обещают чистить сразу.

Центр Калуги начало заметать вечером 11 февраля.

Снегопад в Калуге усилится в ночь на 12 февраля.

Тем временем

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