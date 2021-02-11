В Калужской области школьные автобусы не будут работать 12 февраля из-за снегопада

В Калужской области в пятницу, 12 февраля, не будут ходить школьные автобусы.

Это связано с надвигающимся на наш регион сильным снегопадом, сообщает областное министерство образования и науки.

- Детей, которых подвозит школьный автобус, просим оставить дома, - говорится в сообщении министерства. - Образовательные организации работают в обычном порядке. Спасибо за понимание.

Напомним, региональное МЧС призывает калужан во время снегопада не выходить на улицу без крайней необходимости. Водителей просят отказаться от поездок.