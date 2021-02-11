МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Калужской области 11-13 февраля

С 18:00 в четверг, 11 февраля, в Калужской области ожидается усиление ветра, сильный снег, снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 14-19 м/с. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Такая погода сохранится примерно до 10:00 субботы, 13 февраля.

Спасатели призывают калужан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в сообщении МЧС. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают об увеличении длины тормозного пути из-за гололедицы. Автомобилистов просят снизить скорость на дорогах.

Как мы уже рассказывали, за двое суток в Калуге ожидается впадение половины месячной нормы осадков. Высота снежного покрова может достигнуть 90 сантиметров.