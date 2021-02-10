Сильные снегопады прогнозируют в Калужской области 12-14 февраля

Сильные снегопады ожидаются на территории Калужской области в пятницу-воскресенье, 12-14 февраля. Об этом говорится в штормовом предупреждении Гидрометцентра России.

Снегопады и сильный ветер принесет южный циклон.

- Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа с юго-запада на северо-восток, 12-14 февраля в областях ЦФО и городе Москве ожидается продолжительный сильный снег, на юге округа 12 февраля мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, - отмечают синоптики. - Ветер в ЦФО будет усиливаться до 15-20 м/с с метелью. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Ожидается, что за три дня прирост высоты снежного покрова в Центральном федеральном округе составит 25-40 сантиметров. В Калуге может выпасть половина месячной нормы осадков.

Как мы уже рассказывали, Калугу засыпало снегом вечером 9 февраля. На дорогах уже наблюдается гололедица. За сутки произошло множество ДТП.