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Сильные снегопады прогнозируют в Калужской области 12-14 февраля
Сильные снегопады ожидаются на территории Калужской области в пятницу-воскресенье, 12-14 февраля. Об этом говорится в штормовом предупреждении Гидрометцентра России.
Снегопады и сильный ветер принесет южный циклон.
- Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа с юго-запада на северо-восток, 12-14 февраля в областях ЦФО и городе Москве ожидается продолжительный сильный снег, на юге округа 12 февраля мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, - отмечают синоптики. - Ветер в ЦФО будет усиливаться до 15-20 м/с с метелью. На дорогах гололедица, снежные заносы.
Ожидается, что за три дня прирост высоты снежного покрова в Центральном федеральном округе составит 25-40 сантиметров. В Калуге может выпасть половина месячной нормы осадков.
Как мы уже рассказывали, Калугу засыпало снегом вечером 9 февраля. На дорогах уже наблюдается гололедица. За сутки произошло множество ДТП.
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